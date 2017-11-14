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14 Kasım 2017 Salı 05:46

VURGUNDAKİ PARA MiKTARI 518 BiN TL

VURGUNDAKİ PARA MiKTARI 518 BiN TL
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 VURGUNDAKİ PARA MiKTARI 518 BiN TL

Mağusa’da konaklama ve otel olarak faaliyet gösteren ‘Evole Park’ isimli işyerinde Genel Müdür olarak çalışan ve konu iş yerinde bulunan cafe, restoran, market ve resepsiyona ait stoklarda yiyecek ve içeceklerin satışını yaparak elde ettiği yüklü miktardaki parayı şirket kasasına yatırmayarak zimmetine geçirdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı G.K. dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. ‘Müstahdem tarafından sirkat’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı G.K.’nin tutukluluk süresi 4 gün daha uzatılırken kayıp olan para miktarı 518 bin TL’ye yükseldi.

6 Kasım tarihinde mahkemeye çıkarılan zanlı için 7 gün daha tutukluluk alınmıştı. Mahkemeye sunulan İş yerine ait dış murakıbın hazırladığı 1 Ocak 2017 – 30 Ekim 2017 tarihlerini içeren muhasebe raporunda şirketin kazandığı para ile bankaya yatırılan para arasında 239 bin TL’lik fark olduğu açıklandı.

 

7 günlük tutukluluk süresi boyunca 34 ifadenin alındığı ve aynı zamanda 1 Temmuz 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihlerini içeren murakıp raporunda da yine bankaya yatırılması gereken miktardan 135 bin TL’nin eksik yatırıldığı yönünde tespitte bulunulduğu belirtildi.

Meselenin tahkikat memuru Emin Doğan meselenin çiddi bir konu olduğunu ve kaybolan para miktarının 518 bin TL’ye ulaştığını açıkladı Mesele ile ilgili oarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Doğan zanlının 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları zanlı G.K.’nin tutukluluk süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi.

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