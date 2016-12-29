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29 Aralık 2016 Perşembe 06:26

VURDU KAÇTI!

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan kiralık aracın şoförü ve araçta yolcu olarak bulunanlar kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

VURDU KAÇTI!
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VURDU KAÇTI!

Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde dün akşam 22.00 sularında meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan MD 914 Z plakalı kiralık araç, Lefkoşa Otobüs Terminali’nden Asal Şube’ye doğru hızla seyir halindeyken tali yoldan anayola çıkmaya çalışan DH 107 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan DH 107 plakalı araç, yol kenarında park halinde bulunan JG 940 plakalı van tipi araca vurarak durabildi. DH 107 plakalı araçta bulunan Hasan Yıldız, Fatma Yıldız, Sabahat Güneydoğulu, Hatice Yıldız ve Songül Yıldız kazada yaralandı.

Vurup kaçtılar

Kazada aşırı süratli olduğu tespit edilen MD 914 Z plakalı kiralık aracın şoförü ve araçta yolcu olarak bulunanlar kazanın ardından araçlarını terk ettiği ve kimliklerinin gazetemizin basıma gittiği sıralarda henüz tespit edilemediği öğrenildi. Yol kenarında park halinde bulunan JG 940 plakalı van tipi aracın da sahibi gazetemizin basıma gittiği sıralarda henüz bulunamamıştı.

Polis soruşturması sürüyor

Kazada ağır bir yaralanma olmadığı bilgisini veren polis ekipleri, kazaya yönelik başlattıkları soruşturmanın devam ettiğini de aktardı. Kazada hem tali yoldan çıkmaya çalışan aracın hem de aşırı süratle seyir eden kiralık aracın hatalı olduğu bilgisi de polis ekipleri tarafından verildi.

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