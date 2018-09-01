Vural Binbaşı da veda etti

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıs Türk Mücadele tarihinin önemli isimlerinden olan ve uzun yıllar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında da görev yaparak Binbaşılıktan emekli olan, Lefkoşa'nın tanınmış simalarından Vural Eralp bu sabah hayatını kaybetti.

Vural Eralp'in ölümü başta ailesi ve çevresi olmak üzere tüm yurtta derin üzüntüye neden oldu. Merhum Vural Eralp'in cenazesi 2 Eylül 2018 Pazar günü Lefkoşa Kabristanlığındaki camide öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecektir.