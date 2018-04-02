Voyvodalık bu kez Lefke’de

Lefke’de kanunsuz olarak toplanıp ayaklanan 11 kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefke’de Şehit Salahi Sokak’ta, dün sabah saat 02.30 sıralarında iki farklı görüşte bulunan şahıslar birer grup oluşturup, kanunsuz olarak toplanıp ayaklandı. Açıklamada, mesele ile ilgili olarak 11 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Gemikonağı İtfaiye Şubesi’ne yakın bir cafeye girmek isteyen 5-6 kişilik grup ‘damsız girilmez’ denilerek cafeye alınmadı. Çıkan tarışmaya başka karşıt görüşlü grubun da dahil olmasıyla olay büyüdü. 5-6 kişi olan gruptaki kişiler cafeden kaçarak Polis İtfaiye Şubesi’ne sığındı. Yaklaşık 200 kişi oldukları söylenen grup itfaiye binasına sığınan şahısları alamayınca bu kez itfaiyenin camlarına taş atarak kırdı. Olayın ardından polis 11 kişiyi tutukladı.