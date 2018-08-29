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Vounous Projesini Onayladılar…!

Anıtlar Yüksek Kurulu Oy Birliği ile aldığı kararla

Vounous Projesini Onayladılar…!

Anıtlar Yüksek Kurulu Oy Birliği ile aldığı kararla

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:49
Vounous Projesini Onayladılar…!

Vounous Projesini Onayladılar…!

Ömer Kadiroğlu- Kıbrıs Manşet

Çatalköy Belediyesi tarafından Hayata geçirilen 5 bin yıllık geçmişi bulunan Vounous projesine Anıtlar Yüksek Kurulu oy birliği ile onay verdi…

Buna bağlı olarak gerek projeye destek veren Çatalköy halkının yanı sıra KKTC halkının, gerekse projede yer alan seramik sanatçıları ile gönüllü sanatçıların yüzü güldü…

Çatalköy Belediyesi sınırları içerisinde düzenlenen 1.Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu için Anıtlar Yüksek Kurulundan onay çıktı. Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumunun bu yıl ikincisi düzenlenecek. Anıtlar Yüksek Kurulu Tarafından Vounous projesinin oy birliği ile onaylanması bölge insanı ve sanatçıların mutlu olmasına neden oldu. Öte yandan yapılan açıklamaya göre bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumuna yoğun bir katılım olacağı belirtildi. Bu yıl 9 ülkeden 93 sanatçının katılımının netleştiği sempozyum bu yıl yine adından sıkça söz ettirecek.

“Kalıcı ve Profesyonel bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediye Meclisi’nin aldığı kararla düzenlenen Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’yla 5 bin yılık tarihin yeniden canlandırıldığını vurgulayarak, amaçlarının Vounous Nekropolü’nün bulunduğu alanın ülke turizmi tanıtımı ve kültür sanat yaşamına yıl boyunca hizmet verebileceği kalıcı ve profesyonel bir projeyi hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Hulusioğlu, “Umarız ki devletimiz de bu gibi konularda ciddi politikalar üretir, belediye ve sivil toplum örgütlerinin hayat verdiği bu gibi projelere ciddi şekilde katkı koyar” diye konuştu.

Vounous Projesi Nedir…?  

Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu proje Başkanı Rauf Ersenal da Vounos’un tarihçesini anlattı: 1930 yılında Girne Polis Karakolu’na bir takım objeler götürüldü ve bu objelerin kaçak kazılar sonucu elde edildiği ortaya çıktı. Bu eserler Girne Polis Karakolu’ndan Lefkoşa Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü. Dick Aios isimli bir arkeolog bu objeleri incelediğinde Kıbrıs’ın diğer bölgelerinden çok farklı olduğunu gördü.

Eserlerin ve bu eserleri yapanların aynı dönemi yaşayan ama kültürel farklılıklar gösterdiğini görerek hemen buraya ilk kazıları başlattı. Kazdıkça gerçekten çok farklı bir kültürün burada yaşadığı ortaya çıktı. O dönemki insanların yaptığı objelerle bıraktıklarıyla farklı oldukları belirlendi. Vounoslular aynı dönemi Kıbrıs’ta yaşayanlardan daha ileri düzeydeydiler.

Daha sonra 1933’te Stewart çifti burada kazı yaptı. Onlar Anadolu’da da araştırma yaptı ve Vounous’ların Anadolu’da yetişmiş ve çok gelişmiş ayrı bir kültür olarak buraya geldikleri ortaya çıkardı. Madenciliği, hayvancılığı, seramiği çok iyi bilen bir toplumdu burada o dönemde yaşayanlar. O dönemde yapılan kaplar içerisinde en mükemmeli ve incesini ürettiler.”

Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında Ersenal, geçmişte Kıbrıs’tan kaçırılan bu eserlerin Paris Louvre Müzesi, Londra’daki British Museum’a New York’taki Metropolitan Müzesi’ne dağıldığını kaydederek amaçlarının kaçırılan eserlerin aynı toprak, aynı teknik, aynı pişirme yöntemleriyle tekrar yapmak ve köye kazandırmak olduğunu söyledi.

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