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Vounous projesi’nde Çatalköy Belediyesi - Uluslararsı Final Üniversitesi işbirliği...

Vounous projesi’nde Çatalköy Belediyesi - Uluslararsı Final Üniversitesi işbirliği...

31 Temmuz 2018 Salı 07:49
Vounous projesi’nde Çatalköy Belediyesi - Uluslararsı Final Üniversitesi işbirliği...

Çatalköy Belediyesi ile Uluslararası Final Üniversitesi arasında Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Vounous yerleşim yeri ile ilgili proje ve çalışmalarda işbirliği başta olmak üzere eğitim ve kültür-sanat konularını içeren birçok konuda işbirliğini öngören protokol imzalandı.
Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde protokole Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak imza koydu.
Protokolün imza töreninde konuşan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Uluslararası Final Üniversitesi ile imzaladıkları işbirliği protokolünün, hem ülkenin hem de bölgenin gelişmesine katkı koymak amacıyla projeler üretilmesini hedeflediğini belirtti. Bunlardan birinin; son günlerde gündemde olan Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu olduğunu belirten Hulusioğlu, “öte yandan protokolün 5 bin yıllık bir tarihi geçmişi olan yerleşim yerinin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile birlikte gün yüzüne çıkarılması için Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından gerektiğinde gerçekleştirilecek arkeolojik kazılarla ilgili Uluslararası Final Üniversitesi’yle birlikte gelecek yıllarda ortak bir proje kapsamı içerisinde çalışmayı da kapsadığını” ifade etti. Hulusioğlu, bunun yanında üniversite ile birlikte sosyal, kültürel, sportif alanda üretilecek projelerle ülke gençliğinin çok daha sağlıklı, bilimsel olarak hayata tutunmalarını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak da yaptığı konuşmada, üniversite olarak bölgenin gelişimine katkı koymak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Öztoprak, imzalanan protokol çerçevesinde ilerleyen dönemlerde eğitim ve kültür - sanat alanlarında belediyeyle birçok projeye imza atacaklarına inanç belirtti. Üniversite olarak Çatalköy Belediyesi’nin üzerinde çalıştığı ve ülkemiz tarihi değerlerinin topluma kazandırılması açısından son derece önemli olan Vounous yerleşim yeri ile ilgili çalışmalar ve II. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Seramik Sempozyumu’na protokol çerçevesinde katkı koyacaklarını belirten Öztoprak, üniversite olarak halkın yararına yapılan projelerde yer almaya her zaman istekli olduklarını kaydetti.
PROTOKOL KAPSAMI...
Protokol; Çatalköy Belediyesi’nin düzenleyeceği II. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Seramik Sempozyumu ve Vounous yerleşim yeri ile ilgili proje ve çalışmalarda Uluslararası Final Üniversitesi ile işbirliği başta olmak üzere birçok konuyu kapsıyor. Bölge ile ilgili sosyal ve kültürel araştırmalarda ortak çalışmalar yürütülmesini de içeren işbirliği protokolüyle ortak konferans, seminer ve sempozyumların düzenlenmesi de hedefleniyor. Çatalköy Belediye çalışanları ve ailelerinin eğitim olanaklarından yararlanmasını da içeren protokol çerçevesinde çalışan ve ailelerine belli oranlarda indirim olanakları da öngörülüyor.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 11:04
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