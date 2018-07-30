Vounous projesi’nde Çatalköy Belediyesi – UFÜ işbirliği

Çatalköy Belediyesi ile Uluslararası Final Üniversitesi arasında Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Vounous yerleşim yeri ile ilgili proje ve çalışmalarda işbirliği başta olmak üzere eğitim ve kültür-sanat konularını içeren birçok konuda iş birliğini öngören bir protokol imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde protokole Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak imza koydu.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, kampüslerinin yer aldığı Çatalköy’ün kendileri için son derece önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek üniversite olarak bölgenin gelişimine katkı koymak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.



