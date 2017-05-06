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06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:51

Volkan Gazetesiyle İlgili Kamuoyuna Açıklama

Volkan gazetesi Genel yayın yönetmeni Ziya Emir Volkan Gazetesiyle ilgili açıklama yaptı

Volkan Gazetesiyle İlgili Kamuoyuna Açıklama
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Kamuoyuna Açıklama

ÖZGÜR VOLKAN Gazetesi 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü yayın hayatına başlıyor. Özgür Volkan Gazetesinin sahipliğini Özgür Volkan Medya Ltd. Şti. üstlenirken Genel yayın yönetmeni görevini Ziya emir üstlenecek. Özgür Volkan Gazetesi kısa bir süre haftada beş gün yayınlanacak Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanmayacak.

Ziya Emir Group bünyesinde 08/05/2017 tarihinden itibaren yeni bir yönetim anlayışı , tarafsız ve doğru habercilik ilkesiyle, “SÖZKONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR” sloganıyla yayınlarını sürdürecek gazetemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Yüce Türk Milletinin Milli menfaatleri doğrultusunda , Ulusal Davamızın çıkarlarını gözeterek , Kişi , Kurum ve Kuruluşlara gerekli saygıyı göstererek tarafsız yayıncılık politikasını sürdürecektir.

 
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