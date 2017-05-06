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06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:38

VOLKAN GAZETESİ YAYIN HAYATINA SON VERDİ

VOLKAN GAZETESİ YAYIN HAYATINA SON VERDİ
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VOLKAN GAZETESİ YAYIN HAYATINA SON VERDİ
 Malt Basın Yayın Ltd. Şti.Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Emir gazetenin yayınlarına son verdiğini açıkladı

İşte açıklama;

VOLKAN GAZETESİ İSMİYLE YAYINLARIMIZA SON VERİYORUZ
20 Temmuz 2016 tarihinden beri VOLKAN Gazetesi ismiyle çıkardığımız gazete isminin yasal olmadığını ve ismin tescil hakkı konusunda yanıltıldığımı maalesef üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Geçtiğimiz gün ortaya atılan iddialar üzerine Şirketler Mukayyitliği nezdinde yapmış olduğum araştırmalar neticesinde Volkan isminin 2001 yılında çok ortaklı bir şirket olarak kurulmuş ve 8 yıl önce faaliyetlerini dondurmuş bulunan Volkan Basın Yayın Ltd. Şirketi tarafından kullanıldığını , dolayısıyla kimse tarafından kullanılmasının mümkün olmadığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Tüm bunlar neticesinde aralarında vefat etmiş hissedarların da bulunduğu Volkan basın yayın şirketinin hisselerini satın almamız mümkün olmadığı ve yeniden bu isimle ilgili yayın yapmamızın yasal olmadığı yönünde aldığımız tavsiyeler doğrultusunda VOLKAN GAZETESİ olarak yürüttüğümüz yayınlarımızı 06/05/2017 tarihi itibarıyla durdurma kararı almış bulunmaktayım. Bu vesileyle gazetemizin bugüne kadar Genel koordinatörlüğünü yürüten ve şirket sekreteri – hissedarı olarak birlikte görev yaptığım Aydın Akkurt’a da emeklerinden ötürü teşekkür ederim.


 
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