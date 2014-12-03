Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Volkan Bozkır Lefkoşa Şehir Turu Yaptı

Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanı Volkan Bozkır, Lefkoşa şehir içi turu yaptı.

Volkan Bozkır Lefkoşa Şehir Turu Yaptı

Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanı Volkan Bozkır, Lefkoşa şehir içi turu yaptı.

03 Aralık 2014 Çarşamba 15:40
Volkan Bozkır Lefkoşa Şehir Turu Yaptı
banner238

 Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanı Volkan Bozkır, Lefkoşa şehir içi turu yaptı.

Bozkır’a Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça eşlik etti.

Ziyaretine Selimiye Camii’nden başlayan Bozkır, ardından Bedesten’deki Avrupa Birliği “Küçük Ütopyalar” sergisini gezdi. Çarşıda vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Bozkır, Büyük Han’da bir süre dinlendi ve sulu muhallebi yedi.

Daha sonra Lokmacı Sınır Kapısı’na giden Bozkır, buradaki personelle konuştu ve bilgi aldı.

Bozkır, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25. yılı yaşanırken Kıbrıs’ta duvarların bulunmasını bölge, ülke ve insanlık adına utanç verici olarak niteledi.

Kıbrıs’ın tekrardan birleşip insanların yeniden bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Bozkır, Rum tarafının bir an önce masaya dönüp görüşmelere devam etmesini diledi.

Bozkır bir soruya karşılık, KKTC’deki tüm yöneticilerin kararlı ve ne yaptığını bilen kişiler olduğunu, Kıbrıs Türklerinin mücadelesini devam ettirip daha iyi noktalara taşıyacağına inandığını, aradaki duvarları yıkmanın da yine yetkililerin elinde olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanı Volkan BozkırLefkoşa şehir Içi Turu Yaptı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim