Volkan Bozkır Lefkoşa Şehir Turu Yaptı

Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanı Volkan Bozkır, Lefkoşa şehir içi turu yaptı.

Bozkır’a Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça eşlik etti.

Ziyaretine Selimiye Camii’nden başlayan Bozkır, ardından Bedesten’deki Avrupa Birliği “Küçük Ütopyalar” sergisini gezdi. Çarşıda vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Bozkır, Büyük Han’da bir süre dinlendi ve sulu muhallebi yedi.

Daha sonra Lokmacı Sınır Kapısı’na giden Bozkır, buradaki personelle konuştu ve bilgi aldı.

Bozkır, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25. yılı yaşanırken Kıbrıs’ta duvarların bulunmasını bölge, ülke ve insanlık adına utanç verici olarak niteledi.

Kıbrıs’ın tekrardan birleşip insanların yeniden bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Bozkır, Rum tarafının bir an önce masaya dönüp görüşmelere devam etmesini diledi.

Bozkır bir soruya karşılık, KKTC’deki tüm yöneticilerin kararlı ve ne yaptığını bilen kişiler olduğunu, Kıbrıs Türklerinin mücadelesini devam ettirip daha iyi noktalara taşıyacağına inandığını, aradaki duvarları yıkmanın da yine yetkililerin elinde olduğunu söyledi.