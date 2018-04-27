Vodafone Freezone 6. Liselerarası Müzik Yarışması Finali Yapıldı

13 LİSEDEN 15 GRUBUN KATILDIĞI YARIŞMADA ÇEŞİTLİ ALANLARDA DERECEYE GİRENLER BELİRLENDİ

: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde düzenlenen Vodafone Freezone 6. Liselerarası Müzik Yarışması sonuçlandı.

Finale, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da katıldı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen 6. Liselerarası Müzik Yarışması’na 13 liseden 15 grup katıldı. Ayrıca, geçen yılın birincisi Cosmic Alert, geçtiğimiz yıllarda Vodafone Freezone Liselerarası Müzik Yarışmaları'nda dereceye giren genç müzisyenlerin kurduğu ArTem grubu ve Mağusa Müzik Band sahne aldı.

Telsim’den verilen bilgiye göre, Sancar, Özyiğit ve Tanpınar finalde yarışacak öğrencilere ve konuklara hitaben birer konuşma yaptı.

Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, liseli öğrencilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit böyle bir organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, yarışmanın bu yıl altıncısını düzenliyor olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Yarışmanın açıklanan sonuçlarına göre, Gürsel Güngör özel ödülünü Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Hasan Atarkan aldı.

KIZ SOLİSTLERİN BİRİNCİSİ GİRNE’DEN, ERKEK SOLİSTLERİN BİRİNCİSİ LEFKOŞA’DAN

Kız solistlerde birincilik Girne Amerikan Koleji’nden Melisa Karanlık’ın oldu.



“2. Kız Solist Ödülü” Türk Maarif Koleji’nden Cemaliye Emir’in “3. Kız Solist Ödülü” Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Naciye Aşıksoy’un oldu.“1. Erkek Solist” Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Hasan C. Sayılı, “2. Erkek Solist” Namık Kemal Lisesi’nden Mehmet Ali Dizman, “3. Erkek Solist” Levent Koleji’nden Durmuş Cicibaba oldu.EN İYİ ENSTRÜMAN PERFORMANSI TÜRK MAARİF KOLEJİ’NDENEn iyi enstrüman performansında birinci Türk Maarif Koleji’nden Süleyman Pehlivanoğlu, ikinci Namık Kemal Lisesi’nden Berk Akımcı, üçüncü Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Ali Muharremoğulları oldu.EN İYİ SAHNE PERFORMANSI DOĞU AKDENİZ DOĞA KOLEJİ İLE GÜZELYURT MESLEK LİSESİ’NİNDoğu Akdeniz Doğa Koleji ile Güzelyurt Meslek Lisesi en iyi performans, en iyi icra performansı ödülünü ise Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi kazandı.EN İYİ ORKESTRA TÜRK MAARİF KOLEJİ’NDENEn iyi orkestrada birincilik ödülünü Türk Maarif Koleji, ikincilik ödülünü Namık Kemal Lisesi, üçüncülük ödülünü Yakın Doğu Koleji aldı.