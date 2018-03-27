VODAFONE FREEZONE 6. LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI FİNALİ 27 NİSAN’DA YAPILACAK



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Telsim işbirliğiyle düzenlediği Vodafone Freezone 6. Liselerarası Müzik Yarışması 27 Nisan’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Doğa Koleji, Girne Amerikan Koleji, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (2 grup), Levent Koleji (2 grup), Namık Kemal Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Türk Maarif Koleji ve Yakın Doğu Koleji’nden 15 grubun final heyecanını yaşayacağı yarışmada, icra, orkestra, kız solist, erkek solist, enstrüman ve sahne performansı olmak üzere toplam altı kategoride ödüller verilecek.