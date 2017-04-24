Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2017 Pazartesi 13:07

Viski Festivali’nde Efsane Yürüyüş Devam Ediyor

Viski Festivali'nde Efsane Yürüyüş Devam Ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208


The Whisky Festival’in eğlence dolu partileri her hafta sürpriz isimlerle 20 Mayıs’a kadar devam edecek.





The Whisky Festival partilerinin bu haftaki yıldızı DJ Garmiani olacak

Her hafta birbirinden özel isimlerle eğlenceye damga vuran The Whisky Festival partilerinin sıradaki yıldızı DJ Garmiani olacak. 2016 yılında çıkardığı “Bomp a Drop” isimli single’ı ile Beatport’un elektro house müzik listesinde ilk ona girmeyi başaran, yine aynı parça ile 2016’da Beatport’ta en çok satan Bim Mak albümü ve Tomorrowland 2016’nın en çok çalınan parçası ünvanlarını kazanan DJ Garmiani 28 Nisan Cuma gecesi Port Cratos Mad Club’da performans sergileyecek.



Viski Festivali 20 Mayıs’a kadar devam edecek

Eğlencenin doludizgin sürdüğü partilerle birlikte festivalin meyhane etkinlikleri de yoğun ilgi görüyor. Bu hafta 28 Nisan Cuma akşamı Kasap Osman Meyhanesi’nde, 29 Nisan Cumartesi akşamı ise Aytotoro Meze Evi’nde Eda Girgin sahne alarak canlı müzik eşliğinde festivale keyif katacak. The Whisky Festival’de eğlence dolu partiler, meyhane aktiviteleri, özel viski tadım etkinlikleri, happy hour’lar ve seçkin marketlerde Johnnie Walker şişelerindeki özel indirimler ile “Şanslı Şişe” çekilişleri 20 Mayıs’a kadar devam edecek.  



banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Viski Festivali’nde Efsane Yürüyüş Devam Ediyor
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku