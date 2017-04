Viski Festivali’nde Efsane Yürüyüş Devam Ediyor

Her hafta birbirinden özel isimlerle eğlenceye damga vuran The Whisky Festival partilerinin sıradaki yıldızı DJ Garmiani olacak. 2016 yılında çıkardığı “Bomp a Drop” isimli single’ı ile Beatport’un elektro house müzik listesinde ilk ona girmeyi başaran, yine aynı parça ile 2016’da Beatport’ta en çok satan Bim Mak albümü ve Tomorrowland 2016’nın en çok çalınan parçası ünvanlarını kazanan DJ Garmiani 28 Nisan Cuma gecesi Port Cratos Mad Club’da performans sergileyecek.Eğlencenin doludizgin sürdüğü partilerle birlikte festivalin meyhane etkinlikleri de yoğun ilgi görüyor. Bu hafta 28 Nisan Cuma akşamı Kasap Osman Meyhanesi’nde, 29 Nisan Cumartesi akşamı ise Aytotoro Meze Evi’nde Eda Girgin sahne alarak canlı müzik eşliğinde festivale keyif katacak. The Whisky Festival’de eğlence dolu partiler, meyhane aktiviteleri, özel viski tadım etkinlikleri, happy hour’lar ve seçkin marketlerde Johnnie Walker şişelerindeki özel indirimler ile “Şanslı Şişe” çekilişleri 20 Mayıs’a kadar devam edecek.