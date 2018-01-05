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Virajı alamayınca takla attı

Virajı alamayınca takla attı

05 Ocak 2018 Cuma 09:18
Virajı alamayınca takla attı
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Pamuklu-Kumyalı Anayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada 27 yaşındaki Mesut Koçano Aydener isimli kadın ağır yaralandı 

Ülke dün sabah yine güne trafik kazası haberi ile başladı. Yönetimindeki KU 062 plakalı salon araç ile Gazimağusa’dan Karpaz istikametine doğru seyreden Mesut Koçano Aydener, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı.

Pamuklu-Kumyalı anayolu yakınlarında sabah saat 08.00 sıralarında aracı ile yoldan çıkan Aydener, taklalar atarak durabildi.

Önce Mağusa ardından Lefkoşa’ya sevk edildi

Yoldan geçenlerin 112’yi araması ile olay yerine hızla gelen ambulans, Aydener’e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan ilk yardım tedavisin ardından Aydener,  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kazanın ardından ağır yaralanan Mesut Koçano Aydenr’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Devrim DEMİR

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