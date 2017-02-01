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Lefkoşa'da İnfial

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01 Şubat 2017 Çarşamba 06:43

VİRAJI ALAMADI!

VİRAJI ALAMADI!
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VİRAJI ALAMADI! Akasya ağacına çarpıp, devrildi!

 
Lefke-Güzelyurt anayolunda virajı alamayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti

Lefke-Güzelyurt anayolunda dün sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada Yeşilyurt sakini Kaan Yurday hafif yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılan Yurday, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne ait ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yurday, tedavisinin ardından akşamüzeri taburcu edildi.

Kaza, Kaan Yurday’ın FE 848 plakalı aracıyla Lefke’den Güzelyurt’a giderken virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oldu. Araç, Akasya ağacına çarpıp, sağ yan kısmı üzerinde durdu.


Kaynak: Kıbrıs

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