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01 Ağustos 2017 Salı 08:16

Vinç Araç Hirondel Çemberinde Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı

Girne’de bu gece meydana gelen trafik kazasında, vinç araç Hirondel çemberine girerken devrildi, sürücü hafif yaralandı. Polisten yapılan açıklamaya göre, 49 yaşındaki Mürsel Bektaş’ın kullandığı plakası meçhul vinç araç, saat 20.30 sıralarında Ecevit Caddesi’nden kavşağa girerken kaldırıma çarparak devrildi. Fren balatalarının aşırı ısınması ve frenlerin tutmaması sonucu meydana geldiği tahmin edilen kazada hafif yaralanan araç sürücüsü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde kontrol altına&nbsp; alındı. Yolun bir süre kapanmasına yol açan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Vinç Araç Hirondel Çemberinde Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı
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Girne’de bu gece meydana gelen trafik kazasında, vinç araç Hirondel çemberine girerken devrildi, sürücü hafif yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 49 yaşındaki Mürsel Bektaş’ın kullandığı plakası meçhul vinç araç, saat 20.30 sıralarında Ecevit Caddesi’nden kavşağa girerken kaldırıma çarparak devrildi. Fren balatalarının aşırı ısınması ve frenlerin tutmaması sonucu meydana geldiği tahmin edilen kazada hafif yaralanan araç sürücüsü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde kontrol altına  alındı.

Yolun bir süre kapanmasına yol açan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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