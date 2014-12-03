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Villa Fiyatına Mantar!

Dünyanın en ağır mantarı için iş adamları kesenin ağzını açıyor.

Villa Fiyatına Mantar!

Dünyanın en ağır mantarı için iş adamları kesenin ağzını açıyor.

03 Aralık 2014 Çarşamba 15:37
Villa Fiyatına Mantar!
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Villa Fiyatına Mantar!
Dünyanın en ağır mantarı için iş adamları kesenin ağzını açıyor.




Dünyanın en ağır mantarı alıcısını bekliyor. 1 kilogram 890 gram ağırlığı ile dünyanın en ağır mantarı olarak kabul edilen mantar için çılgın bir teklif geldi. Çinli bir işadamı trüf mantarı için tam 1 milyon dolar teklif etti.

Söz konusu ‘beyaz trüf mantarı’nın gramının restoranlara binlerce dolar karşılığında satıldığı ifade ediliyor. Yaklaşık 1.9 kilogram ağırlığındaki bu mantar sadece sonbahar aylarında toplanabiliyor. Mantar için bu hafta New York’ta bir açık artırma düzenlenecek.

ZENGİNLERİN YİYECEĞİ

Dünyada “siyah elmas” ve “zenginlerin yiyeceği” olarak adlandırılan "beyaz trüf mantarı", toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde yetişiyor. Özel eğitimli köpeklerle toplanan Trüf mantarı, Akdeniz iklim kuşağının belli bölgelerinde bulunuyor.

Beyaz trüf mantarı 

Son Güncelleme: 03.12.2014 15:41
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