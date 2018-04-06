VİETNAM'DA 6 AKTİVİSTE HAPİS

Vietnam'da aralarında bir avukatın da bulunduğu 6 aktivist, ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanan avukat Nguyen Van Dai 15, diğer aktivistler ise 7 ila 12 yıl hapis cezası aldı.

İddianamede, aktivistlerin insan hakları eğitimi vermekle, çok partili demokrasi istemekle ve yurt dışından finansman sağlamakla suçlandığı ifade edildi.

"Demokrasi için kardeşlik" (Brotherhood for Democracy) isimli ulusal aktivist ağı ile bağlantısı olan kişilerin, ilk olarak hükümet karşıtı propaganda yapmakla, ardından ise devleti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlandığı kaydedildi.

Söz konusu ağın, devlete karşı gelmek, siyasi sistemi değiştirmek ve eninde sonunda hükümeti devirmek için yerli ve yabancı organizasyonlarla çalıştığını savunan savcılar, Dai'nin ağ platformunu kurduğunu, üyeler topladığını ve yabancı organizasyonlar ile bireylerden finansman talep ettiğini söyledi.

Kararın ardından Hanoi'deki mahkemeye doğru yürüyüşe geçen bazı protestoculara, sivil polisler engel oldu.

Bazı insan hakları örgütleri, aktivistlere verilen mahkumiyeti kınadı.

Hükümet karşıtı propoganda yapmaktan 2007'de dört yıl hapis cezasına çarptırılan ve avukatlık lisansı iptal edilen Nguyen Van Dai, asistanıyla aralık 2015'te, diğer 4 aktivist de geçen temmuz ayında tutuklanmıştı.

Ülkede 3 aktivist de ocak ayında, devlete karşı propaganda yapmak suçundan 6 ila 8 yıl hapis cezasına çarptırılırken, sosyal medya ağlarında "Anne Mantar" lakabıyla tanınan Nguyen Ngoc Nhu Quynh'in de geçen yıl aynı suçtan 10 yıl hapse mahkum edilmişti.