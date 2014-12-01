Veterinerlerden Kuş Gribi Uyarısı

Lefkoşa, 1 Aralık 14 : Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, son haftalarda İngiltere, Hollanda ve Almanya’da çiftliklerde görülen “kuş gribi” (Avian Influenza, H5:N8) vakalarına KKTC’de henüz rastlanmasa da vakit kaybetmeden tedbir alınmasını istedi.

Birlik adına açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Burak Toksoy, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne (OIE) resmi olarak bildirilen söz konusu hastalığın görüldüğü ülkelerden gelecek canlı kanatlı hayvan ve ürünlerinin ithalat koşullarına ek olarak bazı ilave tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Özelikle hayvan sağlığından sorumlu yetkili makam olarak Veteriner Dairesi’nin, hastalıktan korunma tedbirleri çerçevesinde bu salgını yakından takip etmesi gerektiğini kaydeden Toksoy, ithal edilecek ürünleri, özellikle taşıyabilecekleri riskler açısından da değerlendirmek gerektiğini belirtti.

Toksoy, KKTC’de henüz rastlanmayan hastalığın, alınacak kontrol tedbirleriyle ülkeye girişinin önlenebileceğine vurgu yaptı.

(HUR/FEZ)