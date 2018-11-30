

BİLDİRİMLERİN ARALIK SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKİYOR



Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Veteriner Dairesi, üreticilere, sahip oldukları hayvan varlıklarını bildirmeleri çağrısında bulundu.



Daire, üreticilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için işletmelerindeki hayvan değişimlerini 31 Aralık‘a kadar ilgili Kaza Veteriner Daireleri’ne yapması ve karşılığında “bildirim alındı fişi” almaları gerektiğini duyurdu.



Veteriner Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Üreticilerin, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü” gereğince her yılın Haziran ve Aralık aylarında ellerindeki hayvan varlıklarını Veteriner Dairesi’ne bildirmeleri gerektiği” ifade edildi.



(ÖZ/HA)

