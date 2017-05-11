Veteriner Dairesi Hayvan Hastalıkları Tespitinde Birinci Tur Tamamlandı

Avrupa Birliği’nin maddi ve teknik desteği ile Veteriner Dairesi tarafından yürütülen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesinde, hastalıkların tespiti amacıyla yapılan çalışmalarda birinci tur tamamlandı.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Avrupa Birliği’nin maddi ve teknik desteği ile Veteriner Dairesi tarafından yürütülen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesinde, hastalıkların tespiti amacıyla yapılan çalışmalarda birinci tur tamamlandı.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hayvan varlığının tamamında hastalıkların tespiti için geçtiğimiz Ekim ayından bu yana Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği adına özel veteriner hekimler yönetiminde hayvanlardan kan numunesi alındı ve tüberkülin uygulaması yapıldı.

Alınan numuneler, Veteriner Dairesi Hayvan Sağlığı Laboratuvarlarına iletilerek Proje tarafından istihdam edilen laboratuvar teknisyen ekipleriyle Daire uzmanları tarafından test edildi. Süreçte, Kaza Veteriner Daireleri yetkilileri denetim ve koordinasyonu sağladı. Geçtiğimiz Ekim ayında ilk numunenin Vadili bölgesinde alınmasının ardından çalışmalara sırasıyla Lefkoşa, Güzelyurt, Mağusa, İskele, Geçitkale, Girne bölgelerinde devam edildi ve son olarak Ziyamet bölgesi ile birinci tur denetimler tamamlanmış oldu.

Numune alım sürecinde üreticiler ile bir araya gelerek, gelişmeleri aktaran ve faaliyetleri yerinde takip eden Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, Ziyamet bölgesindeki numune alımlarında da çiftliklere giderek süreci yerinde denetledi. Beraberinde Ziyamet Bölgesi Veteriner Dairesi yetkilileri ve AB Projesinden uzmanlar ile numune alımını izleyen Ataben, sürecin hızlı ilerlemiş olmasından dolayı memnuniyetini ifade etti.

Veteriner Dairesi Müdürü Ataben şöyle konuştu;

“Tüm hayvan varlığımızda çalışmalarımızın ilk turunu tamamladık.

Yaptığımız özverili çalışmalar neticesinde ‘hastalıklardan ari işletme sertifikası’ verdiğimiz üreticilerimiz de var. Bu ilerleyişimiz yalnızca hayvan sağlığı için değil aynı zamanda halk sağlığı ve gıda güvenliği temini açısından da oldukça önemlidir. Halkımızda oluşan güven bizi gururlandırdığı gibi omzumuza eklenen sorumluluğun arttığının da bilincindeyiz. Birinci turda karşılaştığımız zorlukları aşabilmek adına tüm ekibim büyük özverilerde bulunarak gayret gösterdi. Ekibime ve AB Projesindeki uzmanlarımıza bu süreçteki çabaları için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, ilerleyen çalışmalarımızda da artan bir motivasyon ve performans bekliyorum.”

Ziyamet Kaza Veteriner Dairesi yetkilisi Salih Özkıran ise, birinci turda karşılaşılan problemleri aşarak ilerledikleri için ikinci ve ilerleyen diğer tur çalışmaların çok daha rahat geçeceğine inandığını dile getirdi.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ziyamet bölgesinde birinci tur numune alımının son çiftliklerinden olan hayvan üreticisi Abbas Aksu, Özel Veteriner Hekimler ile işbirliği halinde yapılan çalışmada Projeden oldukça memnun olduğunu söyledi.

Aksu, “Hayvanlarımı çok seviyorum. Onların iyiliğine olduğuna inandığım bu uygulamada ben oldukça heyecanlı ve hevesliyim. Hayvanlarıma duyduğum bağ dolayısıyla onların faydasına olan her çalışmaya ben varım” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’ndeki görev dağılımına göre çalışmalarını yürüten Erdoğan Çaplı ve ekibi ise, üreticiler ile süreçte işbirliği halinde olduklarını ifade etti.

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