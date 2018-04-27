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Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Derviş Özgöray'dan hayvan sağlığı açıklaması!

Veteriner Hekimler Sendikası, veteriner hekimlerin, Hayvan sağlığı, hayvan refahının yanında, gıda güvenliği ile zoonoz hastalıkların insanlara bulaşmasını önleme gibi çok önemli görevleri olduğunu vurguladı.

Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Derviş Özgöray'dan hayvan sağlığı açıklaması!

Veteriner Hekimler Sendikası, veteriner hekimlerin, Hayvan sağlığı, hayvan refahının yanında, gıda güvenliği ile zoonoz hastalıkların insanlara bulaşmasını önleme gibi çok önemli görevleri olduğunu vurguladı.

27 Nisan 2018 Cuma 13:18
Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Derviş Özgöray'dan hayvan sağlığı açıklaması!

 Veteriner Hekimler Sendikası, veteriner hekimlerin, Hayvan sağlığı, hayvan refahının yanında, gıda güvenliği ile zoonoz hastalıkların insanlara bulaşmasını önleme gibi çok önemli görevleri olduğunu vurguladı.
Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Derviş Özgöray, Nisan ayının son Cumartesi günü kutlanan “Dünya Veteriner Hekimler Günü” nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Özgöray, Dünyada Veteriner Hekimler Birliği’nin 2018 yılı için temasını “Sürdürebilir Kalkınmada; Geçim Kaynaklarının ve Gıda Güvenliğinin İyileştirilmedeki Veteriner Hekimliğin Rolü” olarak belirlediğini söyledi.
Veteriner hekimlerin aynı statüde aynı iş yerinde iş yapmalarına rağmen aynı özlük haklarına aynı maaş haklarına sahip olmadığını kaydeden Özgöray, Mayıs 2017’den bu yana 2011 öncesi ve sonrası işe girenler arasında 2011 sonrası işe girenler lehine çok ciddi farklar yaratıldığını savundu.
Özgöray, belediyelerde görev yapan veterinerlerin kendilerinden 10 yıl sonra işe girecek olan meslektaşlarıyla aynı maaşla çalışmalarını sağlayan yasa değişiklikleri ile görev yaptığını ifade ederek, sorunun çözümüne yönelik sayısız görüşme ve yazışma yapmalarına rağmen sonuç alıcı adım atılmadığını dile getirdi.

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İÇİŞLERİ BAKANI VE HÜKÜMETE ELEŞTİRİ
K. T. Veteriner Hekimler Sendikası olarak 3 aydır İçişleri Bakanından randevu alamadıklarını ileri süren Özgöray, “Sayın İçişleri Bakanın 18 Nisandaki beyanatının tersine kafasını kuma gömerek bakanlık yaptığını düşünmekteyiz.  Sayın Başbakanın 13 Şubat’ta verdiği ‘bu hükümet herkes için hak, herkes için eşitlik’ sözünün gereğini yerine getirmesi için daha ne kadar bekleyeceğiz?” dedi.
Özgöray, anayasanın eşitlik ve adaletli maaş ilkesini bile uygulamaktan kaçınan bu hükümetin de önceki hükümetler gibi Kıbrıs Türklerinin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu savunarak, konunun sendika tarafından Anayasa Mahkemesinin gündemine taşındığını ve en kısa sürede adaletin sağlanacağına inandıklarını söyledi.
 


Son Güncelleme: 27.04.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
VeterinerErkut Derviş ÖzgörayHastalıkAçıklaması
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