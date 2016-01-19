Veteriner Dairesi’nin, Şap Hastalığıyla İlgili Gerekli Önlemleri Aldığı Bildirildi

ÜLKEDE ŞAP HASTALIĞI OLMADIĞINI AÇIKLAYAN VETERİNER DAİRESİ MÜDÜRÜ GÖKŞAN, DÜNYA HAYVAN SAĞLIĞI ÖRGÜTÜ ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA LİMANLARDA BAZI ÖNLEMLERİN UYGULAMAYA KONULDUĞUNU KAYDETTİ

Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı, Veteriner Dairesi’nin Türkiye’de hayvanlarda görülen şap hastalığının KKTC’ye gelmesinin önüne geçilmesi için gerekli önlemleri aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin 17 Aralık tarihinde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne (OIE) şap salgını bildiriminde bulunması üzerine Veteriner Dairesi yetkilileri ve uzman hekimlerin yetkili birçok kurum ile iş birliği yaparak hastalığın KKTC’ye gelmesinin önüne geçilmesi için çeşitli önlemleri hayata geçirdiği kaydedildi.

“KKTC’DE ŞAP HASTALIĞI YOK”

Açıklamada, söz konusu önlemler dizisinin, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) önerileri doğrultusunda hazırlandığı ve uygulamaya konduğunu vurgulanarak, KKTC’de şap hastalığının bulunmadığına dikkat çekildi.

Alınan tedbirler hakkında bilgi veren Veteriner Dairesi Müdürü Ramadan Gökşan, hastalığın Türkiye’de gündeme gelmesiyle birlikte hiç vakit kaybedilmeden limanlar ve ülkeye giriş noktalarında düzenlemeler yapılmasını ve konu hakkında farkındalık yaratılmasını içeren tedbirleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

“LİMANLARDA EK DÜZENLEMELER YAPILDI”

Gökşan, şap virüsünün; özellikle canlı hayvan hareketleri ve ticareti, sperm, embriyo ve ova gibi genetik materyal ticareti, enfekte hayvanlar ve çevreyle teması olan insan, araç ve malzemelerin hareketi, hastalık bulunan bölge ve ülkelerden gelen hayvansal gıdalar yoluyla taşındığını belirterek, Bakanlar Kurulu kararıyla limanlarda ve hayvansal gıda ithalatında ek düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Gökşan, limanlarda uygulanan dezenfeksiyon önlemleri yanında, hastalıkla ilgili üreticileri ve halkı bilinçlendirmek için broşürler ve afişler hazırlandığını ifade etti.

Gökşan, olası bir salgına karşı hazırlıklı olmak maksadıyla Veteriner Dairesi’nin hastalığın erken teşhisi ve yok edilmesi için gerekli çalışmaları başlattığını da belirtti.

Daire Müdürü Gökşan, tedbirlerin OIE önerileri doğrultusunda hazırlandığını belirterek, söz konusu önlemlerin Türkiye’de de hastalığın bir yerden başka bir yere taşınmasını önlemek için uygulanmakta olduğunu söyledi.

Veteriner Dairesi Müdürü Ramadan Gökşan, en bulaşıcı hayvan hastalıkları arasında yer alan ve şap virüsü ile oluşan şap hastalığının sığır, koyun, domuz, keçi gibi tüm çift tırnaklı hayvanları etkilediğini ifade etti.

“CİDDİ EKONOMİK KAYIPLARA YOL AÇAN BİR HASTALIK”

Gökşan, şap hastalığının hayvanlarda verim kaybı, ölüm gibi etkilerinin yanında, ülkelerin hayvan ve hayvansal ürün ticaretine engel teşkil etmesi nedeni ile ciddi ekonomik kayıplara neden olan bir hastalık olduğuna vurgu yaparak, bazı uyarılarda bulundu.

YOLCU BERABERİ ÜRÜNLER

Gökşan, hastalığın görüldüğü yerlerden ülkeye gelen yolcuların beraberlerinde hayvansal gıda veya ürün getirmemeleri ve limanlarda uygulanan dezenfeksiyon önlemlerine uymalarının, hastalığın KKTC’ye gelmemesi konusunda en birincil tedbir olduğunu vurguladı.

Gökşan, hastalığın görüldüğü ülkelerde son bir hafta içerisinde hayvanlar ile doğrudan teması olan yolcuların şap hastalığını taşıyor olması riskine karşılık ise çiftlik sahiplerinin hassasiyet göstermesi ve bu kişilerin KKTC’deki çiftlik hayvanları ile temas etmemesini sağlamasının da önemini dile getirdi.

“HAYVAN ÜRETİCİLERİNE SORUMLULUK DÜŞER”

“Olası bir salgın durumunda hastalığın en kısa sürede tespit edilmesi noktasında hayvanlar ile yakın temasta olan hayvan üreticilerine sorumluluk düştüğünü belirten Gökşan, hastalığın bulaşma yolları ve hastalıktan korunma yöntemleri ile ilgili Veteriner Dairesi’nin hazırladığı broşürlerin çiftçilere ışık tutacağını hatırlattı.

Gökşan, şap hastalığından korunma yöntemleri hakkında detaylı bilgilere http://www.veteriner.gov.ct.tr adresli Veteriner Dairesi resmi internet sitesinden ulaşılabileceğini de kaydetti.







