Veteriner Dairesi İddiaları Yanıtladı

Veteriner Dairesi, ithal et ve süt ürünlerinin ülkeye son kullanma tarihleri geçmek üzereyken getirildiği ve sürelerinin uzatıldığı yönündeki iddiaları yanıtladı. Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamada, ülkeye ithal edilen hayvansal ürünlerin dairenin denetiminde olduğu ve Veteriner Dairesi onayı olmadan ülkeye giremeyeceği belirtildi. Yapılan denetimlerde, imal tarihinin üçte birini aşmış ürünlerin girişinin izinlendirilmediği kaydedilen açıklamada, son kullanım tarihi yaklaşmış ürünlerin getirilerek yeni etiketlerle sunulduğu yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığı vurgulandı.