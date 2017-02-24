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24 Şubat 2017 Cuma 16:44

Veteriner Dairesi Bölgesel Sohbet Ve Bilgilendirme Toplantıları Düzenliyor

Veteriner Dairesi Bölgesel Sohbet Ve Bilgilendirme Toplantıları Düzenliyor
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İLK TOPLANTI 9 MART’TA ERDEMLİ’DE

Avrupa Birliği’nin (AB) teknik ve mali desteğiyle, Veteriner Dairesi tarafından hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı temini hedefiyle yürütülen Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Projesi kapsamında  bölgesel sohbet ve bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hayvan üreticileri ve yetiştiricileri ile bir araya gelerek proje dahilindeki gelişmelerin paylaşılması ve sürece dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunulabilmesi amacıyla başlatılacak toplantıların ilki  9 Mart’ta saat 11.30’da Erdemli köy kahvehanesinde  gerçekleştirilecek.

Köy kahvehanesinde bir araya gelen Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları bölgedeki tüm hayvan üreticileri ve yetiştiricilerini 9 Mart’taki toplantıya davet ettiler.

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