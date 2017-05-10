Verwey: “kıbrıs Türk Toplumunun Ab’ye Hazırlık Düzeyini Eskiye Oranla Daha İyi Anladık”

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Sorumlusu Maarten Verwey, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği’ne (AB) hazırlık düzeyini eskiye oranla daha iyi anladıklarını kaydetti.

Verwey Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Komisyon uzmanları vasıtasıyla desteği sürdürmeye, istek üzerine teknik destek sağlamaya, özel sektör uzmanlarını ve üye devlet yetkililerini görevlendirmeye ve diğer uluslararası aktörlerle ortaklık kurarak analiz ve tavsiyede bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Verwey bugünkü görüşmede liderlerin 2015 ortalarında yaptığı ortak çağrıya binaen, Komisyonun Kıbrıs görüşmelerine verdiği desteği konuşma fırsatı bulduğunu da ifade etti.

(RU/ŞEB)