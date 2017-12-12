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"VERİN BANA ÇOCUKLARIMI!"

"VERİN BANA ÇOCUKLARIMI!"

12 Aralık 2017 Salı 09:38
"VERİN BANA ÇOCUKLARIMI!"
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Acılı annenin feryadı yürekleri burktu!

Üç yıl önce Polis Müfettişi Mehmet Bayraktar’ı cinayete kurban veren ve önceki gün kalp yetmezliği sonucu 49 yaşındaki kızını kaybeden acılı anne Şerife Bayraktar kızının cenaze töreninde sözleri ile yürekleri sızlattı

Hafta sonu sabah saatlerinde evinde kızı tarafından ölü olarak bulunan ve gerçekleşen otopside ölüm sonucunun kalp yetmezliği olduğu öğrenilen BRTK yapımcılarından 49 yaşındaki Kadriye Bayraktar, dün Kuruova köyünde öğle namazının ardından ailesi ve çok sayıda seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Beklenmedik bir şekilde yaşama veda eden bir çocuk annesi Kadriye Bayraktar, annesinin ağıtları ile toprağa verildi.

Kadriye Bayraktar, kardeşi Mehmet Bayraktar’ın yanına defnedildi.

Gözyaşları sel oldu

2014 yılında Polis Müfettiş oğlu Mehmet Bayraktar’ın cinayet kurban gitmesi ile evlat acısını yaşayan anne Şerife Bayraktar ikinci kez evlat acısı yaşadı. Oğlunun acısı yüreğinde dinmeden zamansız bir şekilde kızını da toprağa veren Şerife Bayraktar’ın ağıtları cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu.

“Verin bana çocuklarımı, bir acı sözlerini duymadım. Oğlum gitti, kızım gitti” sözleri ile yürekleri yakan acılı anne oğlu ve torunun yardımı ile taziyeleri güçlükle kabul etti.

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Havadis - Devrim DEMİR

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