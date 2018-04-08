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Veri skandalının Facebook’tan yeni haber! Yeni kurallar geliyor…

Veri skandalının ardından Facebook ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu defa Facebook yaptığı yazılı açıklama ile yeni kurallar getireceğini duyurdu. Facebook siyasi içerikli reklam ve sayfaların şeffaflığını arttırmak için yeni adımlar attı.

Veri skandalının Facebook’tan yeni haber! Yeni kurallar geliyor…

Veri skandalının ardından Facebook ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu defa Facebook yaptığı yazılı açıklama ile yeni kurallar getireceğini duyurdu. Facebook siyasi içerikli reklam ve sayfaların şeffaflığını arttırmak için yeni adımlar attı.

08 Nisan 2018 Pazar 19:13
Veri skandalının Facebook’tan yeni haber! Yeni kurallar geliyor…
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Dünyanın en çoık kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Facebook, yeni kurallar Son dönemde veri skandalı nedeniyle eleştirilen Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada, “siyasi içerikli reklamları ve sayfaları daha şeffaf hale getirmek” amacıyla yeni kurallar getirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Facebook’ta bir sayfayı ziyaret ettiğinizde ya da reklamı görüntülediğinizde kimden geldiğinin net olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, bugün Facebook ve Instagram’daki reklamlara ve sayfalara yönelik yönetim şeklimizde önemli değişiklikler açıklıyoruz” ifadelerine yer verildi.

SADECE YETKİ VERİLEN KULLANICILAR…

Sputnik’te yer alan habere göre, Geçen yılın ekim ayından bu yana sadece yetki verilen kullanıcıların seçimlerle ilgili reklam yayınlamasına izin verildiği vurgulanan açıklamada, bu kuralın bugünden itibaren tüm siyasi içerikli reklamlara ve sayfalara uygulanmaya başlayacağı kaydedildi.

Buna göre, siyasi içerikli yayın yetkisi alabilmek için Facebook’a lokasyon ve kimlik bilgilerinin verilmesi gerekecek. Kullanıcıların paylaşımları, açıkça “Siyasi Reklam” etiketini ve kim tarafından finanse edildiği bilgisini taşıyacak.

‘YABANCI MÜDAHALESİNİ FARK ETMEKTE GEÇ KALDIK’

Facebook’tan yapılan açıklamanın ilgi çeken bir başka noktası ise şirketin “2016 ABD Başkanlık Seçimleri’nde yabancıların müdahalesini fark etmekte geç kaldığını” belirtmesi oldu.
Bugün açıklanan düzenlemelerin gelecek seçimlerde benzer suistimallerin yaşanmasını önlemek amacıyla yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Facebook’taki reklamların ve sayfaların şeffaflığını artırarak, reklamcıların hesap verebilirliğini de artırabiliriz” görüşüne yer verildi.

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