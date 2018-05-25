Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102340
ALTIN
197.828
DOLAR
4.7028
STERLİN
6.2985
EURO
5.5112
LTB Başkanı Mehmet Harmancı Mal varlığını Açıkladı...
Harmancı mal varlığını açıkladı.
Yargıç Tacan Reynar istifa etti
Yargıç Tacan Reynar istifa etti...
KKTC Yamaç Paraşütüyle Renklenecek...
KKTC'de yamaç paraşütcüleri
Dikkat yarın bazı bölgelerde elektrik verilmeyecek!
Yarın hangi bölgede elekrik kesilecek...
banner282
Flaş Haber
Doktor: Tam bir vahşet!
Kapat

"Vergi-Sen, “Daire Personeline Yapılan Saldırılar” Nedeniyle Grev Yaptı!

SENDİKA, “DAİRE MÜDÜRÜNÜN ARABASININ KUNDAKLANMASI OLAYININ AÇIKLIĞA KAVUŞTUIRULMASI” ÇAĞRISINDA BULUNDU

"Vergi-Sen, “Daire Personeline Yapılan Saldırılar” Nedeniyle Grev Yaptı!

SENDİKA, “DAİRE MÜDÜRÜNÜN ARABASININ KUNDAKLANMASI OLAYININ AÇIKLIĞA KAVUŞTUIRULMASI” ÇAĞRISINDA BULUNDU

25 Mayıs 2018 Cuma 08:19
"Vergi-Sen, “Daire Personeline Yapılan Saldırılar” Nedeniyle Grev Yaptı!

SENDİKA, “DAİRE MÜDÜRÜNÜN ARABASININ KUNDAKLANMASI OLAYININ AÇIKLIĞA KAVUŞTUIRULMASI” ÇAĞRISINDA BULUNDU

“BU ŞİKÂYETLERİN ÖNEMSİZLEŞTİRİLMESİ VE GEREKEN DUYARLILIĞIN ZAMANINDA GÖSTERİLMEMESİ NETİCESİNDE KARANLIK ODAKLAR CESARETLENMİŞ VE EN SON DAİRE MÜDÜRÜMÜZÜN ARACININ KUNDAKLANMASINA KADAR VAHİM BİR SONUÇ DOĞURMUŞTUR”

 Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası(Vergi-Sen), Gelir ve Vergi Dairesi Müdürünün aracının “karanlık odaklar tarafından kundaklandığını” iddia etti ve olayın bir an önce aydınlatılması çağrısında bulundu.

Sendika ayrıca, Daire çalışanlarının denetimlerde saldırılara uğradığını ancak polis ve savcılığın bu olayların üzerine gerektiği gibi gitmediğini savundu.

Vergi-Sen, bu sabah Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa’daki binasında beş saatlik grev ve daire önünde basın açıklaması yaptı.

banner277

POLİS VE SAVCILIĞA ÇAĞRI

Sendika Genel Sekreteri Ediz Uzun tarafından okunan açıklamada, Vergi Dairesi çalışanlarının, gerek sokak denetimlerinde gerekse daire içinde saldırılara maruz kaldığı belirtildi ve “Son dönemde bu sözlü saldırılar tamamen çığırından çıkmış, onuru aşağılayıcı, küçük düşürücü, hedef gösterici, itibarsızlaştırıcı ve hatta çamur atar bir hal almıştır. Bu şikayetlerin önemsizleştirilmesi ve gereken duyarlılığın zamanında gösterilmemesi neticesinde karanlık odaklar cesaretlenmiş ve en son Daire müdürümüzün aracının kundaklanmasına kadar vahim bir sonuç doğurmuştur ” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu olay KKTC tarihinde bir ilktir ve yine bu olay KKTC Güvenlik makamları için ciddi bir sınavdır. Ya bu ülkenin hukuk devleti olduğu ispatlanacak yada mafyanın egemenliğinde bir toprak parçası olma konumuna doğru sürüklenecektir. Tüm polis teşkilatı elindeki imkanlarla bu olayın sadece maşalarını değil, perde arkasındaki bulup adalete teslim etmelidir…Yapılan bu saldırı devlete yapılmış bir saldırıdır, gerçek sorumlular bulunup yargıya teslim edilmedikçe bir sonraki saldırının mağdurlarının bürokratlar hatta bakanlar olması kaçınılmazdır. Hiçbir baskı ve tehdit bizlere yasaların dışında iş yaptıramayacağı gibi yasların verdiği yetkiyi de sonuna kadar kullanmaktan alıkoyamayacaktır.”

 

Son Güncelleme: 25.05.2018 11:36
Anahtar Kelimeler:
VERGİ-SENGrevYaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akpınar başkanlışındaki GAÜ heyeti, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile biraraya geldi
Akpınar başkanlışındaki GAÜ heyeti, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile biraraya geldi
Sol Hareket, Fazıl Önder’i andı
Sol Hareket, Fazıl Önder’i andı
Gönyeli Kadın Kursu Sergisi Pazartesi Günü Açılıyor...
Gönyeli Kadın Kursu Sergisi Pazartesi Günü Açılıyor...
Koopbank’ın Düzenlediği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Yapıldı!
Koopbank’ın Düzenlediği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Yapıldı!
LTB Başkanı Mehmet Harmancı Mal varlığını Açıkladı...
LTB Başkanı Mehmet Harmancı Mal varlığını Açıkladı...
Kuir Kıbrıs Derneği “İGBTİ+ Dostu Belediyecilik” Protokolünü Belediye Başkanı Adaylarının İmzasına Açtı
Kuir Kıbrıs Derneği “İGBTİ+ Dostu Belediyecilik” Protokolünü Belediye Başkanı Adaylarının İmzasına Açtı
Gelir-Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde bugün grev var.
Gelir-Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde bugün grev var.
Babasının silahı ile yakalandı!
Babasının silahı ile yakalandı!
Harmancı mal varlığını açıkladı
Harmancı mal varlığını açıkladı
25 Mayıs 2018 Cuma Gündemi
25 Mayıs 2018 Cuma Gündemi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim