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Veresiye bilete 15 Milyon isabet etti...

Veresiye bilete 15 Milyon isabet etti...

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:18
Veresiye bilete 15 Milyon isabet etti...
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Yaklaşık olarak 5 yıldır piyango bileti satan Hasan Taşer Kanlı, büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin satışını yaptığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, kazanan kişiye hayırlı olmasını diledi. Geçen yıl büyük ikramiyenin isabet ettiği KKTC nin Devlet Piyangosu biletini de kendisinin sattığını açıklayan Kanlı, şan-sını enerjisinin yüksek olmasına ve işini severek yapmasına bağlayarak, kendisini Kıbrıs'ın 'şans babası olarak tanımladı. Kanlı, çekiliş sonuçları açıklandığında büyük ikramiyenin KKTC'ye çıktığını öğ-rendiği zaman kalbinin hızla attığını ve hemen sattığı bilet bordrolarını kontrol et-tiğini söyledi ve yaşadığı heyecan dolu anları anlattı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti Lefkoşa'da yaşayan ve bir otelde çalışan arkadaşına veresiye olarak verdiğini söyleyen Kanlı, büyük ikramiyenin isabet ettiği se-riyi büyük bir firmanın sahibine sataca-ğını ancak söz konusu kişiye ulaşamaması nedeniyle bayisinde satmak zorunda kaldığını söyledi.

"Kıbrıs'ın şans babası diyebilirim kendime" Geçen yıl büyük ikramiye-nin isabet ettiği KKTC'nin Devlet Piyangosu biletini de kendisinin sattığını açıklayan Kanlı, şansını enerji-sinin yüksek olmasına ve işini severek yapmasına bağlayarak, kendisini Kıbrıs'ın 'şans babası olarak ta-nımladı ve şöyle konuştu:

"Geçen yıl devlet piyango-sunda en büyük ikramiyeyi yine ben vermiştim. Ener-jik bir insanım ve o enerjimi işime de verdiğimi düşünüyorum. 5 yıldır bu işi yapıyorum ve işimi çok severek yapıyorum. işini mutlu heyecanlı ve gayretli yaparsan bu işin sana geti-risi olur. İnsanları seviyorum, onlarla diyalog kurmayı seviyorum. Umarım büyük ikramiye dağıtmaya devam ederiz. Kıbrıs'ın şans babası diyebilirim kendime. Büyük bir ikramiye kazandırdım. Beni takip etsinler" "Lefkoşa'ya çıktığını öğrendiğim zaman kalbim 'küt' dedi" Kanlı, çekiliş sonuçları açıklandığında büyük ikramiyenin KKTC'ye çıktığını öğrendiği zaman kalbinin hızla attığını ve hemen sattığı bilet bordrolarını kontrol ettiğini söyledi ve yaşadığı heyecan dolu anları şöyle anlattı:

Haberin devamı KIBRIS POSTASI'nda

Son Güncelleme: 03.01.2018 10:33
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