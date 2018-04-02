VENÜS BOĞA BURCUNDA

2 NİSAN - 9 NİSAN HAFTASI BURÇ YORUMLARI

Venüs’ ün boğa burcunda olduğu bu konumda Venüs yönetici ve güçlüdür ,iyi enerjiler verir.24 Nisan’a kadar bu etkiler devam edecektir. Ayrıca gerçekten 2018’ in en zor haftalarından birine başlıyoruz. . Çok çok dikkatli olmalıyız. Dünya üzerinde de ilginç ve beklenmedik zor olaylar olabilir. Bu etkilerini aşağıda burç burç yazıyorum. Ve bu etkileri hafifletebilmek için , meditasyon , açık havada spor ve yürüyüş yada yoga gibi etkinliklerin faydasını görebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar sabırlı olmaya gayret etmelisiniz.

KOÇ BURCU(21 Mart-21 NİSAN)

Haftaya Mars ve Satürn birlikteliği ile başlıyoruz. Bu da yöneticilerle ilgili, sıkıntılar , kariyerle ilgili engellemeler , ortaklaşa işlerde problemler çıkabilir. Bu hafta talepleriniz ,maaş zammı, terfi gibi konuşmaları yapmak için uygun bir hafta değildir. Sakin olmaya çalışmalı ve kendinizi akışa bırakmayı denemelisiniz. Hafta sonuna doğru para anlamında eliniz daha da güçlenmeye başlayabilir. Planlı hareket ederseniz hedeflerinize kazançlarınıza doğru iyi gelişmeler başlayacak.

BOĞA BURCU(21 NİSAN-20MAYIS)

Hafta başından itibaren hukuksal sıkıntılar ,trafik kazaları, resmi evraklarda problemler, satış ,pazarlama problemleri meydana gelebilir. Bu hafta daha sakin , sabırlı hareket etmekte fayda var. Yurt dışı ile olan ilişkilerinizde problemler çıkabilir. Hafta sonuna doğru tüm kişisel girişimlerinizden ve temkinli yapacağınız işlerde başarıya ulaşma şansınız artacaktır. Önümüzdeki on gün içinde ciddi bir ilişki veya ortaklık adımları atabilirsiniz. Gücünüzü toparlamalı hedeflerinize odaklanmalısınız. Artık harekete geçme zamanı başlamıştır.

İKİZLER BURCU(21 MAYIS-21 HAZİRAN)

Hafta başından itibaren finansal zorluklar başlayacak . Hesapta olmayan ödemeler ve maddi problemler başlayabilir. Eşinizden veya ortağınızdan zarar görebilirsiniz. Ani bir sağlık problemi çıkabilir, hafta sonuna doğru geçmişte yaptığınız planlarla ilgili harekete geçebilirsiniz. Kendinizle ilgili değiştirmek istediğiniz zararlı alışkanlıklar için gerekli gücü kendinizde bulacaksınız.

YENGEÇ BURCU(22HAZİRAN -22TEMMUZ)

Haftaya ikili ilişkilerle, ortaklıklarla ilgili sorunlarla başlayabilirsiniz. Bu hafta insanlardan beklediğiniz destekler gerçekleşemez. Kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Eş yada ortağınızın sağlığı ile ilgili problemler olabilir. Hafta sonuna doğru uzun vadeli bir plan veya ortaklıkla ilgili bir konuda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Organizasyonlar yapabilir arkadaşlarınızı bir araya toplayabilirsiniz. Yararlı işler yapmak için güzel bir hafta .

ASLAN BURCU(23TEMMUZ-23 AĞUSTOS)

Hafta başı ile birlikte sağlık ve iş konularında zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle üreme organları, dişler, kemikler ve cilde dikkat edin. Müşterilerinizle kavga etmemeye özen gösterin. Hafta sonuna doğru iş değiştirme yada terfi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinize çeki düzen vermek için uygun enerjiler olacaktır.

BAŞAK BURCU(24 AĞUSTOS-21EYLÜL)

Haftaya aşkta zarar görme, dostlarla aranın açılması gibi olaylarla başlayabilirsiniz. Bu hafta riskli işlerde bulunmamaya gayret edin. Özel hayatınızda zorlanabilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa onunla ilgili gergin durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonuna doğru yurt dışı ve eğitimle ilgili konularda enerjiler iyi. Kendinize zaman harcamaya çalışın, hobilerinizle ilgilenin.

TERAZİ BURCU(24 EYLÜL-23 EKİM)

Haftaya ailevi sorunlarla ilgili kötü enerjilerle başlayabilirsiniz. Depresyon yada moral düşüklüğü olabilir. Kariyerinizle ilgili konularda tıkanıklıklar zorluklar olabilir. Ev içinde , banyoda yada mutfakta ,su giderlerinde sıkıntılar oluşabilir. Hafta sonuna doğru para ile ilgili finansal anlamda olan problemleri çözmeniz kolaylaşacak. Evinizde bir şeyleri düzenlemek ve değiştirmek için destekleyici enerjiler olacaktır.

AKREP BURCU(24 EKİM -22 KASIM)

Haftaya iletişim problemleri, komşularla ilgili sorunlar, gerginlikler, fikir tartışmaları gibi konularda zor enerjilerle başlıyorsunuz. İlişkilerde gerginliklere karşı dikkat edin. Sıhhatinize dikkat edin, mikrop kapabilme olasılığınız yüksek. Hafta sonuna doğru ilişkinizde ve özel hayatınızdaki sıkıntıları düzeltmek adına uygun bir zaman dilimi olacaktır. Girişim yapmak için kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz.

YAY BURCU(23 KASIM-21 ARALIK)

Haftaya maddi kayıplar ,eşyaların kaybolması, kazançların azalması gibi durumlarla başlayabilirsiniz. Kendinizi sorumluluk altında yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Bu hafta finansal konularda risk almayın. Maddi anlamda hedefleri belirleyin ve iyi plan yapmaya çalışın. Mümkün olduğu kadar sakin ve akışta kalmaya çalışın.

OĞLAK BURCU(22ARALIK-22OCAK)

Bu hafta başında hastalıklarla ve iş hayatındaki problemlerle uğraşacaksınız. Krizler karşısında sakin olmaya çalışın. Sağlığınıza dikkat. Özellikle dişler, deri ve eklemlerle ilgili problemler artabilir. Bu hafta ciddi anlamda enerjiniz düşecektir. Hafta sonuna doğru partneriniz yok ise kalıcı bir ilişkiye başlaya bilirsiniz. Kendinize zaman ayırabilir, yeni hobilere başlayabilirsiniz. Harekete geçmek için uygun zamanlar.

KOVA BURCU(21 OCAK-21 ŞUBAT)

Hafta başında iş yada müşteri kaybı olabilir. Kaygılarınız artabilir , psikolojiniz bozulabilir. Sabırlı olmanızda fayda var. İletişimde problemler çıkabilir, arkanızdan iş çeviren ve size zarar vermeye çalışan kötü niyetli kişilerle uğraşabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ailenizle ilgilenebilir. Evdeki tadilatlarla uğraşabilirsiniz. Bırakmak istediğiniz bir alışkanlığınız için enerjiler sizi destekliyor.

BALIK BURCU(22ŞUBAT-20MART)

Haftaya sosyal ilişkilerde problemler, moral düşüklüğü, dostlarla ilgili konularda kırgınlıklarla başlayabilirsiniz. Bu hafta iş kurmak yada yeni bir projeye başlamak için uygun değildir. Sürpriz harcamalar masraflar çıkabilir. Hafta sonuna doğru kısa seyahatler planlayabilir. Ortak işler yapabilirsiniz. Bu hafta sosyal hayatınızı gözden geçirip gereksiz kişileri , arkadaşlıkları, hayatınızdan çıkarmak için güçlü enerjiler hissedeceksiniz. Böylece gereksiz ilişkilerden kendinizi kurtarabilirsiniz.

SEVGİYLE KALIN , İYİ HAFTALAR.

İrtibat ve sorularınız için Facebook Hakan Caldıran veya

hakigokyuzu @gmail.com dan bana ulaşabilirsiniz.