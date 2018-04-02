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VENÜS BOĞA BURCUNDA

VENÜS BOĞA BURCUNDA

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:44
VENÜS BOĞA BURCUNDA
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2 NİSAN   -  9 NİSAN   HAFTASI  BURÇ YORUMLARI

Venüs’ ün boğa burcunda  olduğu bu konumda  Venüs  yönetici ve  güçlüdür ,iyi  enerjiler verir.24 Nisan’a  kadar bu etkiler devam edecektir. Ayrıca  gerçekten 2018’ in en zor haftalarından birine  başlıyoruz. .  Çok   çok dikkatli olmalıyız.  Dünya üzerinde de ilginç  ve  beklenmedik zor  olaylar  olabilir. Bu etkilerini aşağıda  burç  burç yazıyorum. Ve  bu etkileri hafifletebilmek için , meditasyon , açık havada spor ve yürüyüş  yada yoga  gibi etkinliklerin  faydasını  görebilirsiniz. Mümkün  olduğu kadar sabırlı olmaya gayret etmelisiniz.

KOÇ BURCU(21 Mart-21 NİSAN)

Haftaya Mars ve Satürn birlikteliği  ile başlıyoruz. Bu da yöneticilerle ilgili, sıkıntılar , kariyerle ilgili  engellemeler , ortaklaşa işlerde problemler çıkabilir. Bu hafta talepleriniz ,maaş  zammı, terfi gibi konuşmaları yapmak için uygun bir hafta değildir. Sakin olmaya çalışmalı ve kendinizi akışa bırakmayı denemelisiniz. Hafta sonuna doğru para anlamında eliniz daha da güçlenmeye başlayabilir. Planlı hareket ederseniz hedeflerinize kazançlarınıza doğru iyi gelişmeler başlayacak.

BOĞA BURCU(21 NİSAN-20MAYIS) 

Hafta başından itibaren hukuksal sıkıntılar ,trafik kazaları, resmi evraklarda problemler, satış ,pazarlama problemleri meydana gelebilir. Bu hafta daha sakin , sabırlı hareket etmekte fayda var. Yurt dışı ile olan ilişkilerinizde problemler çıkabilir. Hafta sonuna doğru tüm kişisel girişimlerinizden ve temkinli yapacağınız işlerde başarıya ulaşma şansınız artacaktır. Önümüzdeki on gün içinde ciddi bir ilişki veya ortaklık adımları atabilirsiniz. Gücünüzü toparlamalı hedeflerinize odaklanmalısınız. Artık harekete geçme  zamanı başlamıştır.

İKİZLER BURCU(21 MAYIS-21 HAZİRAN)

Hafta başından itibaren finansal zorluklar başlayacak . Hesapta olmayan ödemeler ve maddi problemler başlayabilir. Eşinizden veya ortağınızdan  zarar  görebilirsiniz. Ani bir sağlık problemi çıkabilir, hafta sonuna doğru geçmişte yaptığınız planlarla ilgili harekete geçebilirsiniz. Kendinizle ilgili değiştirmek istediğiniz zararlı alışkanlıklar için gerekli gücü kendinizde bulacaksınız. 

YENGEÇ BURCU(22HAZİRAN -22TEMMUZ)

Haftaya ikili ilişkilerle, ortaklıklarla ilgili  sorunlarla  başlayabilirsiniz. Bu hafta insanlardan beklediğiniz destekler gerçekleşemez. Kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Eş yada ortağınızın sağlığı ile ilgili problemler olabilir. Hafta sonuna doğru uzun vadeli bir plan veya ortaklıkla ilgili bir konuda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Organizasyonlar yapabilir arkadaşlarınızı bir araya toplayabilirsiniz. Yararlı işler yapmak için  güzel bir hafta .

ASLAN BURCU(23TEMMUZ-23 AĞUSTOS) 

Hafta başı ile birlikte sağlık ve iş konularında zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle üreme organları, dişler, kemikler ve cilde dikkat edin. Müşterilerinizle kavga etmemeye özen gösterin. Hafta sonuna doğru iş değiştirme yada  terfi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinize çeki düzen vermek için uygun enerjiler olacaktır.

BAŞAK BURCU(24 AĞUSTOS-21EYLÜL)

Haftaya  aşkta zarar görme, dostlarla aranın açılması gibi olaylarla başlayabilirsiniz. Bu hafta riskli işlerde bulunmamaya gayret edin. Özel hayatınızda zorlanabilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa onunla ilgili gergin durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonuna doğru yurt dışı ve eğitimle ilgili konularda enerjiler iyi. Kendinize zaman harcamaya çalışın, hobilerinizle ilgilenin.

TERAZİ BURCU(24 EYLÜL-23 EKİM) 

Haftaya ailevi sorunlarla ilgili kötü enerjilerle başlayabilirsiniz. Depresyon yada moral düşüklüğü olabilir. Kariyerinizle ilgili konularda tıkanıklıklar zorluklar olabilir. Ev içinde , banyoda yada mutfakta ,su giderlerinde sıkıntılar oluşabilir. Hafta sonuna doğru para ile ilgili finansal anlamda olan problemleri çözmeniz kolaylaşacak. Evinizde bir şeyleri düzenlemek ve değiştirmek için destekleyici enerjiler olacaktır.

AKREP BURCU(24 EKİM -22 KASIM)

Haftaya iletişim problemleri, komşularla ilgili sorunlar, gerginlikler, fikir tartışmaları gibi konularda zor enerjilerle başlıyorsunuz. İlişkilerde gerginliklere karşı dikkat edin. Sıhhatinize dikkat edin, mikrop kapabilme olasılığınız yüksek. Hafta sonuna doğru ilişkinizde ve özel hayatınızdaki sıkıntıları düzeltmek adına uygun bir zaman dilimi olacaktır. Girişim yapmak için kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz.

YAY BURCU(23 KASIM-21 ARALIK)

Haftaya maddi kayıplar ,eşyaların kaybolması, kazançların azalması gibi durumlarla  başlayabilirsiniz. Kendinizi sorumluluk altında yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Bu hafta finansal konularda  risk almayın. Maddi anlamda hedefleri belirleyin ve iyi plan yapmaya çalışın. Mümkün olduğu kadar sakin ve akışta kalmaya çalışın.

OĞLAK BURCU(22ARALIK-22OCAK)

Bu hafta başında hastalıklarla ve iş hayatındaki problemlerle  uğraşacaksınız. Krizler karşısında sakin olmaya çalışın. Sağlığınıza dikkat. Özellikle dişler, deri ve eklemlerle ilgili problemler artabilir. Bu hafta ciddi anlamda enerjiniz düşecektir. Hafta sonuna doğru  partneriniz yok ise kalıcı bir ilişkiye başlaya bilirsiniz. Kendinize  zaman ayırabilir, yeni  hobilere başlayabilirsiniz. Harekete geçmek için uygun zamanlar.

KOVA BURCU(21 OCAK-21 ŞUBAT)

Hafta başında iş yada müşteri kaybı  olabilir. Kaygılarınız artabilir , psikolojiniz bozulabilir. Sabırlı olmanızda fayda var. İletişimde problemler çıkabilir, arkanızdan iş çeviren ve size zarar vermeye çalışan kötü niyetli kişilerle uğraşabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ailenizle ilgilenebilir. Evdeki tadilatlarla uğraşabilirsiniz. Bırakmak istediğiniz bir  alışkanlığınız için  enerjiler  sizi destekliyor.

BALIK BURCU(22ŞUBAT-20MART) 

Haftaya sosyal ilişkilerde problemler, moral düşüklüğü, dostlarla  ilgili konularda kırgınlıklarla  başlayabilirsiniz. Bu hafta iş kurmak yada yeni bir projeye başlamak için uygun değildir. Sürpriz harcamalar masraflar çıkabilir. Hafta sonuna doğru kısa seyahatler planlayabilir. Ortak işler yapabilirsiniz.  Bu hafta sosyal hayatınızı gözden geçirip gereksiz kişileri , arkadaşlıkları,  hayatınızdan  çıkarmak  için güçlü enerjiler hissedeceksiniz. Böylece  gereksiz ilişkilerden  kendinizi kurtarabilirsiniz. 

SEVGİYLE KALIN , İYİ HAFTALAR.

İrtibat ve sorularınız için Facebook Hakan Caldıran   veya 

hakigokyuzu @gmail.com dan bana ulaşabilirsiniz.

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