Venezuela'da Cezaevinde İsyan Çıktı: 13 ölü

Cezaevleri Bakanlığı'na göre, David Viloria cezaevinde, bir grup mahkûmun, hafta başında yeni hapishane müdürünü istifaya zorlamak için açlık grevine başlamasıyla gerilim yaşanırken, hükümet, sonrasında reviri basan mahkûmların aşırı dozda ilaç içtiğini ve mahkumlardan 13'ünün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada, 145 mahkûmun da ilaç zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındığı, cezaevinde sükûnetin sağlanması için Ulusal Muhafız birliklerinin çağrıldığı ve onlarca mahkûmun başka hapishanelere yollandığı belirtildi.
Öte yandan mahkûm hakları eylemcileri, hükümetin olayla ilgili açıklamasını şüpheyle karşılayarak, mahkûmların neden isteyerek aşırı dozda ilaç aldıklarının soruşturulmasını talep etti.Venezuela Cezaevleri Gözlem Evi Koordinatörü Humberto Prado, "Herhangi birinin, protesto için ilaç içecek kadar aptal olduğunu sanmıyorum" diyerek, mahkûm yakınlarından, Barquisimeto kentindeki hastanelerde ve morgdaki eylemcilerden alınan bilgiye göre, ölü sayısının 25 olabileceğini söyledi.
Cezaevleri Bakanlığı'na göre, David Viloria cezaevinde, bir grup mahkûmun, hafta başında yeni hapishane müdürünü istifaya zorlamak için açlık grevine başlamasıyla gerilim yaşanırken, hükümet, sonrasında reviri basan mahkûmların aşırı dozda ilaç içtiğini ve mahkumlardan 13'ünün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada, 145 mahkûmun da ilaç zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındığı, cezaevinde sükûnetin sağlanması için Ulusal Muhafız birliklerinin çağrıldığı ve onlarca mahkûmun başka hapishanelere yollandığı belirtildi.