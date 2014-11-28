Venezuela'da Cezaevinde İsyan Çıktı: 13 ölü

Cezaevleri Bakanlığı'na göre, David Viloria cezaevinde, bir grup mahkûmun, hafta başında yeni hapishane müdürünü istifaya zorlamak için açlık grevine başlamasıyla gerilim yaşanırken, hükümet, sonrasında reviri basan mahkûmların aşırı dozda ilaç içtiğini ve mahkumlardan 13'ünün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada, 145 mahkûmun da ilaç zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındığı, cezaevinde sükûnetin sağlanması için Ulusal Muhafız birliklerinin çağrıldığı ve onlarca mahkûmun başka hapishanelere yollandığı belirtildi.

Öte yandan mahkûm hakları eylemcileri, hükümetin olayla ilgili açıklamasını şüpheyle karşılayarak, mahkûmların neden isteyerek aşırı dozda ilaç aldıklarının soruşturulmasını talep etti.Venezuela Cezaevleri Gözlem Evi Koordinatörü Humberto Prado, "Herhangi birinin, protesto için ilaç içecek kadar aptal olduğunu sanmıyorum" diyerek, mahkûm yakınlarından, Barquisimeto kentindeki hastanelerde ve morgdaki eylemcilerden alınan bilgiye göre, ölü sayısının 25 olabileceğini söyledi.

Yaşanan olayın ardından 720 mahkûmun başka hapishanelere transfer edildiği öğrenildi.

Venezuela'da cezaevlerindeki mahkûm sayısı, suç oranındaki artış ve cezaların sertleştirilmesi nedeniyle 2008 yılından bu yana ikiye katladı.

Humberto Prado, daha önce La Uribana ismini taşıyan cezaevinin, en fazla 850 mahkûmu barındırmak için inşa edildiğini ancak son olaylardan önce cezaevinde 3 bin 700 mahkûmun kaldığının sanıldığını belirtti.

Ülkedeki 32 cezaevinin, dünyada en kalabalık hapishaneler arasında yer aldığı biliniyor.David Viloria cezaevi, ismini, geçen yıl ülke tarihinin en kanlı ikinci cezaevi isyanı olarak bilinen eylem sırasında ölen 58 kişi arasındaki bir gardiyandan alıyor.Venezuela Cezaevleri Gözlem Evi'ne göre, ülkedeki cezaevlerinde bu sene 150 mahkûm öldü, 110'u da yaralandı. Prado, "Ne yazık ki, Venezuela'da cezaevi yaşamı, ölüm cezasına dönüşebilir" yorumunu yaptı.