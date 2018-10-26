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Venezuela\'nın Kripto Parası Petro Gelecek Hafta Satışa Sunulacak

VENEZUELA DEVLET BAŞKAN YARDIMCI TARECK EL AİSSAMİ, KRİPTO PARA BİRİMİ PETRO\'NUN SATIŞININ 29 EKİM\'DE BAŞLAYACAĞINI DUYURDU

Venezuela\'nın Kripto Parası Petro Gelecek Hafta Satışa Sunulacak

VENEZUELA DEVLET BAŞKAN YARDIMCI TARECK EL AİSSAMİ, KRİPTO PARA BİRİMİ PETRO\'NUN SATIŞININ 29 EKİM\'DE BAŞLAYACAĞINI DUYURDU

26 Ekim 2018 Cuma 06:53
Venezuela\'nın Kripto Parası Petro Gelecek Hafta Satışa Sunulacak
VENEZUELA DEVLET BAŞKAN YARDIMCI TARECK EL AİSSAMİ, KRİPTO PARA BİRİMİ PETRO\'NUN SATIŞININ 29 EKİM\'DE BAŞLAYACAĞINI DUYURDU
Bogota, 26 Ekim 18 : Venezuela\'da Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, ülkenin kripto parası Petro\'nun satışına 29 Ekim\'de başlanacağını açıkladı. 
Venezuela\'daki VTV kanalında canlı yayında konuşan El Aissami, kripto paranın satışının dolar, avro ya da yuan gibi çevrilebilir yabancı paraların yanı sıra Bitcoin, Ethereum ve Nem\'in de aralarında olduğu diğer dijital paralarla da yapılabileceğini duyurdu.
El Aissami kayıtlı Petro satın alıcılarının sertifikalarının da dağıtımının yapılacağını kaydetti.
Petro işlemlerinin resmi internet sitesinden gerçekleştirileceği bilgisini paylaşan El Aissami, bu para birimi ile ödeme ve birikim seçeneklerinin ise kasım ayında devreye gireceğini aktardı.
PETRO İLE 500 MİLYON DOLARI AŞKIN KONTRAT İMZALANDI
Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami, hükümetin bundan böyle Petro ile ödeme yapmaya muktedir olduğunu vurguladı. 
Şimdiye kadar 500 milyon doları aşan değerde kontratlar imzaladıklarına ve bundan böyle hükümetin Petro ile ödemeler yapmaya muktedir olduğuna değinen El Aissami, bu nedenle ülkedeki ulusal ya da uluslararası firmalara ticarette bu parayı kabul etmeleri çağrısında bulundu. 
AİR EUROPA\'YA PETRO DESTEĞİ
El Aissami ayrıca, havayolu şirketi Air Europa ile de iş birliğine gideceklerini, bu firmanın yapacağı işlemlerin Petro ile destekleneceğini belirtti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington yönetiminin "finansal ablukası" ile mücadele için hükümetin kripto para Petro\'yu basacağını 2017 yılı sonlarında duyurmuştu. 
Petro\'nun, şubat ayında yapılan ön satışlarında ise 735 milyon dolar rakamına ulaşıldığı açıklanmıştı.
(AA/ÖZ/HÖ)

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