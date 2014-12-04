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Vekilden Büyük Dikkatsizlik!

Ülkemizde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile siyasilerden çok anlamlı mesajlar yayımlandı.Siyasiler böylesi özel günlerde toplumun engelliler konusundaki duyarlılığını artırmaya yönelik mesajlar yayımlarken ne yazık ki aynı duyarlılığı kendileri göstermiyor.

Vekilden Büyük Dikkatsizlik!

Ülkemizde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile siyasilerden çok anlamlı mesajlar yayımlandı.Siyasiler böylesi özel günlerde toplumun engelliler konusundaki duyarlılığını artırmaya yönelik mesajlar yayımlarken ne yazık ki aynı duyarlılığı kendileri göstermiyor.

04 Aralık 2014 Perşembe 08:37
Vekilden Büyük Dikkatsizlik!
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 UBP Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar,  Engelliler Günü'ne çok az zaman kala Lefkoşa'da Engelliler için ayrılmış  bir park yerine aracını park ettikten sonra fotoğraflandı.
 
 Lefkoşa'da Dereboyu caddesinde bulunan TEB Bankası yanında ki park alanındaki Engelli park yerine Hundai Santa Fe marka aracı  park eden Ersin Tatar oradan geçen duyarlı bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.
 Tatar daha sonra TEB Bankasına girdi ve işlem yaptı.



Son Güncelleme: 04.12.2014 09:02
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetVekilden Engellilere Büyük Ayıp
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