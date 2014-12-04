Vekilden Büyük Dikkatsizlik!

UBP Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, Engelliler Günü'ne çok az zaman kala Lefkoşa'da Engelliler için ayrılmış bir park yerine aracını park ettikten sonra fotoğraflandı.



Lefkoşa'da Dereboyu caddesinde bulunan TEB Bankası yanında ki park alanındaki Engelli park yerine Hundai Santa Fe marka aracı park eden Ersin Tatar oradan geçen duyarlı bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

Tatar daha sonra TEB Bankasına girdi ve işlem yaptı.







