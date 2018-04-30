"Vedia Barut Ukü’de Anıldı"

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) Vedia Barut anısına, “21. Yüzyılda Dünyada ve KKTC’de Kadın” konulu etkinlik düzenlendi.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, UKÜ ile İş Kadınları Derneği işbirliğinde, Kıbrıs Türk toplumunda ilk iş kadını olarak bilinen Vedia Barut anısına düzenlenen etkinliğe, UBP Milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Hasan Taçoy ile HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun yanı sıra UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, İş Kadınları Dernek Başkanı Şenay Ekingen, iş kadınları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri, KKTC’in ilk iş kadını olan Vedia Barut’un dönemin önemli insanlarından olduğunu belirterek, Barut’un tavırları, görüşü, konuşması ve entelektüel yapısı ile farklı bir kişiliği bulunduğunu kaydetti. Nadiri, Kıbrıs Türk toplumunda çok önemli değerlerin olduğunu ve bunların mutlaka kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti.

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen ise, yeni nesil ile geçmişi irdelemenin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, konuşulanların yeni nesil için önemli bir kaynak olacağına inanç belirtti.

“Vedia Barut Özel Oturumu” ile başlayan etkinlik, “İş Dünyasında Kadın” konusunun irdelenmesinin ardından, “Akademik, Sosyal ve Kültürel Hayatta Kadın” oturumu ile sona erdi.