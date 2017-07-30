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30 Temmuz 2017 Pazar 08:16

VE TESSETTÜR OTEL FALİYETTE

VE TESSETTÜR OTEL FALİYETTE
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VE TESSETTÜR OTEL FALİYETTE
Kıbrıs’ın ilk ve tek tesettür oteli Aklima Family Hotel hizmet vermeye başladı.

Girne Lapta’da yer alan otel “İslami değerlere uygun” “alkolsüz” ve herşey dahil konsepte sahip. Otelin internet sitesinde “Aile değerlerinin önemini bilen ve onları koruyan tatil anlayışı ile hizmet veren otelimizde Standart Oda, Standart Premium Oda, Suit Oda, Villa Oda ve Bungalov oda tiplerinde toplam 212 oda bulunmaktadır” deniliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Hotelin sosyal medyadaki reklamını gören vatandaşlarsa tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar bu otelin Kıbrıs’ta olduğuna inanmazken, bazıları ise “vay memleketin haline” yorumunda bulundu.

voiceoftheisland.com – İpek Dermuş


 
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