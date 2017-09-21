Vatandaşlık Tartışmaları…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümetin vatandaşlık verme ve istihdam kararlarını eleştirerek, uygulamaların “tam bir rezilliğe dönüştüğünü” iddia etti.

KTÖS, HÜKÜMETTEN VE LAÜ’DEN ŞENNUR GÜLBUDAK’LA İLGİLİ AÇIKLAMA İSTEDİ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümetin vatandaşlık verme ve istihdam kararlarını eleştirerek, uygulamaların “tam bir rezilliğe dönüştüğünü” iddia etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, ülkenin nüfus yapısını değiştirmeye yönelik olduğunu savunduğu “sistematik nüfus aktarması, vatandaşlık dağıtılması ve istihdam uygulamalarını” eleştirdi.

Elcil, üç aylık turist vizesiyle gelen Şennur Gülbudak’a vatandaşlık verilmesi ve iddialara göre Lefke Avrupa Üniversitesi’nde işe alınması konusunda hükümetten açıklama beklediklerini vurgulayan Elcil, LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen ve mütevelli heyetinin de toplum önünde ifade vermesini istedi.

Açıklamasında Yükselen’e sorular da yönelten Elcil, “turist vizesiyle ülkeye gelen Şennur Gülbudak’ın işe alınıp alınmadığını, alındıysa nerede ve hangi statüde çalıştırıldığını; işe alma kriterlerinin ne olduğunu, işe alımı rektör olarak Yükselen’in mi yoksa mütevelli heyeti kararıyla mı yapıldığını, işe alınmışsa bundan hükümet yetkililerinin telkini veya talimatı olup olmadığını ve varsa bu hükümet yetkilisinin kim olduğunu” sordu.