Vatandaşlar isyan etti

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Vergi Dairesi Kira Stopaj ödemelerini yapan vatandaşa piyasanın üzerinde kur uyguluyor Maliye Bakanı Müsteşarı Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankasına Entegreli olduğunu ve kurlarda kendilerinin herhangi bir müdahalede bulunamayacaklarını belirtti…

Kıbrıs Manşet’e ulaşıp durumu aktaran vatandaşlar yapılan bu uygulamanın doğru olmadığı gibi kabul edilemeyeceğini ifade ederek isyan etti. Kira stopaj ödemelerinde uygulanan döviz kurunun serbest piyasadaki kur ile uyuşmadığını ifade eden vatandaşlar kendilerine 8.44 baz alınarak borç hesaplandığını söylediler. Konu ile ilgili Kıbrıs Manşet Muhabirinin bilgi almak istediği Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı Muhabirimizin sorularını yanıtladı. “Döviz Kurlarını biz belirlemiyoruz. Kurlara müdahale edemeyiz” Diyen Kalkanlı, Maliye Bakanlığının Merkez Bankasına entegreli olduğunu belirtti.