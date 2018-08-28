Vatandaşın tepkisi büyüyor

Artan döviz kurları da yapılan zamlar karşısında ezilen vatandaşlar bir de akaryakıta yapılan zam ile sarsıldılar. Buna bağlı olarak Cuma günü Başbakanlık önünde bir eylem düzenleniyor…

Akaryakıta tarihinin en ağır zammını yapan hükümeti protesto etmek amacıyla vatandaşlar eylem hazırlığında. “Akaryakıta gelen zamlara yeter demezsek tepki göstermezsek sene sonuna bu benzin 6 lirayı bulur. Gelin birlik olalım sesimizi çıkaralım” çağrısı üzerine harekete geçen vatandaşlar Cuma günü saat 11.00 da Başbakanlık önünde Kontak Kapatma Eylemi yapacak. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı sonrasında yüzlerce kişi bu eyleme katılacağını belirtti.