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Vatandaş rüzgâr mağduru

Vatandaş rüzgâr mağduru

26 Aralık 2017 Salı 11:40
Vatandaş rüzgâr mağduru
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Bostancı’da bir mandıranın tavanı rüzgârın etkisi ile yıkıldı. Yüksel İşkey’e ait mandırada maddi hasar meydana gelirken, hayvanlar açıkta kaldı

Bostancı’da sakin Yüksel İşkey’e ait mandıra geçtiğimiz gün rüzgârın etkisi ile büyük hasar gördü. Şiddetli rüzgâr karşısında tavanı uçan mandırada, hayvanlar da yağmurdan korunacak ve sığınacak yer bulamadı.

“Onarmaya gücüm yok”

Mandırayı tamir etmeye gücü olmadığını ve hayvanların bu olumsuz hava koşullarında perişan olacağını belirten İşkey, hükümetten yardım istedi.

Eniz ORAKCIOĞLU

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