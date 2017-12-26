Vatandaş rüzgâr mağduru

Bostancı’da bir mandıranın tavanı rüzgârın etkisi ile yıkıldı. Yüksel İşkey’e ait mandırada maddi hasar meydana gelirken, hayvanlar açıkta kaldı

Bostancı’da sakin Yüksel İşkey’e ait mandıra geçtiğimiz gün rüzgârın etkisi ile büyük hasar gördü. Şiddetli rüzgâr karşısında tavanı uçan mandırada, hayvanlar da yağmurdan korunacak ve sığınacak yer bulamadı.

“Onarmaya gücüm yok”

Mandırayı tamir etmeye gücü olmadığını ve hayvanların bu olumsuz hava koşullarında perişan olacağını belirten İşkey, hükümetten yardım istedi.

Eniz ORAKCIOĞLU