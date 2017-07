Vatandaş isyanlarda

Kemal Kayacan Sokak sakinleri, Karaoğlanoğlu’ndaki dere yatağı üzerine inşa edilen ev sayesinde, yıllardır sel baskınları, sivrisinek istilası ve çirkef kokusu ile boğuştuklarını vurguladı.



Bölge sakinleri, geçmişte balıklar ve zambakları ile güzel görüntülere sahne olan dere yatağının şimdi biriken sularla çevreye kötü kokular yaydığını belirtti. Gece gündüz koku ve sivrisinekler yüzünden kapı, pencere açamadıklarına dikkat çeken mahalle sakinleri, sağlıklarının da tehdit altında olduğunu belirtti.

Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku ise, dere yatakları üzerine yapılan inşaatlar nedeniyle sel baskınlar olduğunu belirterek, “Sadece Kemal Kayan Sokak üzerindeki dere yatağı değil başka dere yatakları üzerine de yapılmış inşaatlar var. Eskiden yağmur yağdığında denize akan sular şimdi herkesin evlerini basmaktadır” dedi.

Söz konusu sorunla ilgili çok kez Kaymakamlığa, Şehir Planlamaya ve Belediyeye gerekli şikayetleri yaptıklarını vurgulayan Muhtar Tutku, “Yetkililer sel olduğu zaman veyahut benim zorumla bölgeye gelip gözlem yapıyor ama daha sonra konu unutulup gidiyor” şeklinde konuştu.



Karaoğlanoğlu’ndaki dere yatağı üzerine inşa edilen ev dere sularının denize akışını engellerken, Kemal Kayacan Sokak sakinleri söz konusu sorundan dolayı mahalleyi sivrisineklerin bastığını ve lağım kokularının dayanılmaz bir hale dönüştüğünü belirttiler. Yıllardır bölgenin yağmurlarda sular altında kaldığını, evleri su bastığını ve yağmur yağmadığı mevsimlerde ise, biriken suların çirkefleştiğine dikkat çeken mahalle sakinleri isyan etti. Yeni Bakış’a konuşan muhtar ve vatandaşlar yetkililerin duyarsızlığından da yakınırken, artık bu soruna köklü bir çare bulunmasını istedi.

Muhtar Tutku;

“Dere yatakları ile ilgili sorunlar var”

Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku, Karaoğlanoğlu bölgesinde dere yatakları ile ilgili sorunların büyük olduğunu belirterek, “ Dere yatağı üzerine inşa edilen evi geçtiğimiz gün Kaymakamlıkla gidip inceledik ve söz konusu evin bahçesinin suyun denize akmasını engellediğini bir kez daha gördük. Yaptığımız tespitte dere yatağının önü açılmadan yani bahçe iptal edilmeden derenin akışının olmayacağını ortaya koyduk. Bu evin satılması söz konusudur ve Kaymakamlık bu ev satılırken bahçe ile ilgili bir yaptırım uygulayacağını ve tapunun yeni sahibine geçerken değiştirileceğini dile getirdi” dedi.

“Her yıl sel baskınları oluyor”

Her sene dere yataklarının üzerine yapılan inşaatlar sonucunda sel baskınlar olduğunu anımsatan Tutku, “Sadece Kemal Kayan Sokak üzerindeki dere yatağı değil başka dere yatakları üzerine de yapılmış inşaatlar var. Kısacası bizim her yerimiz eğri, eskiden yağmur yağdığında denize akan sular şimdi herkesin evlerini basmaktadır.

“İlgilenen yok”

Söz konusu sorunla ilgili çok kez Kaymakamlığa ve Belediyeye gerekli şikayetleri yaptıklarını vurgulayan Muhtar, “Tüm şikayetlerimize ve sel baskınlarına rağmen hala derenin önü açılmamaktadır. Kimse elini taşın altına sokmak istemiyor. Kaymakamlık çözümü bilmesine karşın hiçbir şey yapmıyor. Bir de her sel bastığında yetkililer bölgeye geliyor manzarayı görüyor ve yine sorunla ilgili bir çözüm üretmeyerek gidiyor. Biz zamanında gerek belediyeyi, gerekse şehir planlamayı uyardığımız zaman, onlar yine yanlışa yanlışla gitmeye devam ettiler.”

Bölge sakinleri ne dedi ?

Mediha Bicen;

“Çözüm dere yatağını temizlemek değil”

“2000 yılında Karaoğlanoğlu’na taşındığımız zaman deredeki su denize akmaktaydı. Derenin suyu derenin suyu ile birleşince dereye balıklar gelirdi. Ayrıca dere kenarlarında en azından 5 çeşit zambak olurdu ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkardı. 5-6 sene önce dere yatağının denizle birleştiği yere yani derenin aktığı istikamet üzerine kocaman bir ev yapıldı. Bu sebeple su denize akmıyor ve birikerek çirkef oluyor. Biriken ve çirkefe dönen yolla birlikte sinek ve kötü kokular tüm mahalleyi sarıyor.”

“Bölgemize iyi bir Yağmur yağdığında ise dereye akan su geçecek yer bulamadığından dolayı dere etrafındaki birçok evi ve bazı mahalleleri su basıyor. Evlerin mutfaklarına, yatak odalarına su doluyor ve insanlar büyük mağduriyet yaşıyor. Bu sorunun çözümü dereyi yılda 1 ya da 2 kez kamışlardan temizlemek değil, suyun denize akabileceği yolu açmak veya evin bahçesinin altından geçen dar su akarının genişletilip büyütülmesidir, bunun içinde evin bahçesinin alınması şarttır. Bir diğer köklü çözüm ise evin tamamen yıkılmasıdır.”

İlkay Aras;

“Mahalle sivrisineklerden geçilmiyor”

“Dere yatağında suyun birikip çirkef olması dolayısıyla mahallemiz sivrisineklerden geçilmiyor. Dereye konan sinekler bizleri ve çocuklarımızı sokuyor ve sağlık açısından tehdit oluşturuluyor. Bunun yanında kötü kokularda rahatsızlık veriyor. Bu soruna yetkililerin biran önce çare bulmasını istiyoruz, ama çare derenin yılda birkaç kez temizlenmesiyle olmuyor.”

Süreyya Baba;

“Sağlığımız tehdit altında”

“Derede biriken suyun akacak yol bulamayınca çirkefe dönüp kötü kokulara neden oluyor. Sivrisinekler ise bölgeyi istila ediyor. Sağlığımızı da tehlikeye atan biriken sular, eskiden olduğu gibi denize akmalı ve su denizle bütünleşmelidir, böylelikle su çirkefleşmez. dere yatağının ottan ve çöpten arıtılması da bu soruna çare değildir.”

Jalan Özkızan;

“Kapı, pencere açamıyoruz”

“Biz artık bu sorundan sıkıldık ve çare arıyoruz, gece gündüz çirkef kokusu ve sivrisinekler yüzünden uyuyamıyor, kapılarımızı açamıyoruz. Yetkililerin bu sorunla ilgili biran önce özüm bulmasını istiyoruz.”

Münüse Ekinci;

“Yağmurda evleri su basıyor”

“Dere yatağının akış yolunun üzerine yapılan ev ile suyun akışının kesilmesiyle yaz aylarında çirkefe dönen sular, kış aylarında yağan yağmurla taşkınlara yol açıyor. Su akacak yol bulamadığından evleri ve mahalleleri basıyor. Sivrisinek ve lağım kokuları ise biz mahalleliler içi büyük sorun oldu. 5-6 sene önce dere yolunda akıp giderken ve hiçbir problemimiz yokken dere yatağı üzerine yapılan ev yüzünden tüm mahalleli olarak birçok sıkıntı yaşıyoruz.”



Eniz ORAKCIOĞLI - YENİ BAKIŞ