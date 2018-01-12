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Vatandaş gibi onlar da yargılanmalı!

Vatandaş gibi onlar da yargılanmalı!

12 Ocak 2018 Cuma 12:53
Vatandaş gibi onlar da yargılanmalı!
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Vatandaş gibi onlar da yargılanmalı!

Vatandaş, adı şaibeli olaylara karışmış ancak yıllarca dokunulmazlık zırhının arkasına saklanan siyasilerin, dokunulmazlık zırhlarının kalkmasının ardından bir an önce yargılanması gerektiğini vurguladı.

Vatandaş, siyasi yaşamı boyunca adı birçok şaibeli olaya karışan siyasilerin, dokunulmazlıkları kalktığı an sıradan bir insan gibi yargılanmaları gerektiğini vurguladı. Vatandaş, bu hareketin sarsılan adalet duygusu ve toplum vicdanını rahatlatacağını kaydetti

Yeni Bakış’a konuşan vatandaşlar, “Ülke yangın yerine döndü, devlet malı deniz misali çalmayan kalmadı. Herhangi bir siyasi, haksızlık, adaletsizlik, yağma, talan iddialarına karşılık bugüne kadar yargı önüne çıktı mı?” diye sordu 

Vatandaş, “Bugüne kadar hukukun üstünlüğüne ve adalete inanacağımız bir tek örnek yok, hangi siyasi şimdiye kadar yaptığı yolsuzluk ya da yasa dışılık nedeniyle mahkum oldu” şeklinde konuştu

Vatandaş, “Adı yasa dışı ya da usulsüz olaylara karışan siyasiler, dokunulmazlıkları kalktığı anda yargılanmalı. Sokaktaki vatandaşın suçu ne? Vatandaş en ufak bir şey yaptığı zaman gerekli cezayı alıyor. Siyasileri de oraya seçen bu halk değil mi? Vatandaştan ne ayrıcalıkları var, onlar da aynı şekilde yargılanmalı” dedi.

Yeni Bakış

Son Güncelleme: 12.01.2018 14:00
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