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25 Nisan 2017 Salı 17:07

Vatandaş Et Yiyemeyecek

“Ette yüzde yüz artış yapıldı”

Vatandaş Et Yiyemeyecek
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Vatandaş Et Yiyemeyecek
Hayvancının canlı hayvan fiyatlarında yaptığı yüzde yüzlük artış kasapları isyan noktasına getirirken, zammın ülke insanına da olumsuz yansıyacağına dikkat çekildi.

Canlı hayvan fiyatlarında ciddi bir artış olduğuna vurgu yapan kasaplar, “Zaten vatandaş et yiyemiyordu şimdi hiç yiyemeyecek” dedi
Hayvancıdan aldıkları etin yüzde yüz arttığına dikkat çeken kasaplar,” Et konusunda sürekli bir spekülasyon oluyor bu da insanları düzenli bir şekilde et almasını engelliyordu. Şimdi de yüzde yüz artış bu durumda kimse et almayacak” diye konuştu

Canlı hayvan fiyatlarının yüzde yüz arttığına dikkat çeken kasaplar, hayvancının canlı hayvan satışlarını kat be kat artırarak kasapları mağdur durumda bıraktığını kaydetti.
Canlı hayvan satışında yüzde yüz artış oldu

Canlı hayvan fiyatlarında yüzde yüze varan artış nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren kasaplar, “Zaten toplum et alamıyordu, şimdi hiç almayacaklar. Canlı hayvan fiyatlarında yüzde yüz artış yapıldı, hal böyle olunca biz de çok zor durumda kaldık. Canlı hayvanı çok pahalıya alır olduk” şeklinde konuştu.

Vatandaş da olumsuz etkilenecek
Hayvancıdan yüzde yüze varan zamla aldıkları canlı hayvan etinin mağdurlarının sadece kasaplar olmayacağını da hatırlatan kasaplar, vatandaşın da bu artıştan olumsuz etkileneceği görüşünde.

Kasaplar ne dedi?

Ahmet Mağusalı:

“Vatandaş et yiyemiyordu şimdi hiç yiyemeyecek”
“Canlı hayvan fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Zaten vatandaş et yiyemiyordu şimdi hiç yiyemeyecek. Kasapları çok zor durumda bıraktılar.”

Bektaş Yaşar:

“Ette yüzde yüz artış yapıldı”
“Hayvancıdan aldığımız ette yüzde yüz artış oldu. Biz de sarsıldık. Et konusunda sürekli bir spekülasyon var, kaçak etler en büyük problemimiz, onun dışında zaten biz de et satışında zorluk çekiyoruz. İnsanlar et almaya korkar oldu, şimdi yüzde yüze varan artışla hayvancıdan eti alır olduk.”

Sinan Yaşar:

“Canlı hayvan eti çok pahalı”
“Hayvancıdan aldığımız canlı hayvan fiyatlarında yüzde yüz artış oldu. Canlı hayvan etini çok pahalıya alıyoruz. Bu yüksek artış bütün kasapları olumsuz etkiledi. Yüzde yüze varan bu artış vatandaşa da olumsuz yansıyacak.”


Yenibakış

 
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