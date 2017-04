Vatandaş Et Yiyemeyecek



Canlı hayvan fiyatlarında ciddi bir artış olduğuna vurgu yapan kasaplar, “Zaten vatandaş et yiyemiyordu şimdi hiç yiyemeyecek” dediHayvancıdan aldıkları etin yüzde yüz arttığına dikkat çeken kasaplar,” Et konusunda sürekli bir spekülasyon oluyor bu da insanları düzenli bir şekilde et almasını engelliyordu. Şimdi de yüzde yüz artış bu durumda kimse et almayacak” diye konuştuCanlı hayvan fiyatlarının yüzde yüz arttığına dikkat çeken kasaplar, hayvancının canlı hayvan satışlarını kat be kat artırarak kasapları mağdur durumda bıraktığını kaydetti.Canlı hayvan satışında yüzde yüz artış olduCanlı hayvan fiyatlarında yüzde yüze varan artış nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren kasaplar, “Zaten toplum et alamıyordu, şimdi hiç almayacaklar. Canlı hayvan fiyatlarında yüzde yüz artış yapıldı, hal böyle olunca biz de çok zor durumda kaldık. Canlı hayvanı çok pahalıya alır olduk” şeklinde konuştu.Hayvancıdan yüzde yüze varan zamla aldıkları canlı hayvan etinin mağdurlarının sadece kasaplar olmayacağını da hatırlatan kasaplar, vatandaşın da bu artıştan olumsuz etkileneceği görüşünde.“Canlı hayvan fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Zaten vatandaş et yiyemiyordu şimdi hiç yiyemeyecek. Kasapları çok zor durumda bıraktılar.”“Hayvancıdan aldığımız ette yüzde yüz artış oldu. Biz de sarsıldık. Et konusunda sürekli bir spekülasyon var, kaçak etler en büyük problemimiz, onun dışında zaten biz de et satışında zorluk çekiyoruz. İnsanlar et almaya korkar oldu, şimdi yüzde yüze varan artışla hayvancıdan eti alır olduk.”“Hayvancıdan aldığımız canlı hayvan fiyatlarında yüzde yüz artış oldu. Canlı hayvan etini çok pahalıya alıyoruz. Bu yüksek artış bütün kasapları olumsuz etkiledi. Yüzde yüze varan bu artış vatandaşa da olumsuz yansıyacak.”Yenibakış