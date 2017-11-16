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16 Kasım 2017 Perşembe 09:06

Vatandaş da korumuyor... Çöpe boğulduk!

Vatandaş da korumuyor... Çöpe boğulduk!
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Metehan-Alayköy anayolu üzerinde özellikle gençlerin araç park ederek, içki içtiği alanlar, adeta pislik yuvası.

Başkent Lefkoşa’nın işlek yolu olan Metehan-Alayköy anayolu üzerindeki çöp rezaleti günden güne büyüyor.

Çöplerle sürekli gündeme gelen yol, her seferinde belediye tarafından temizlense de kendini bilmez kişiler tarafından kirletilmeye devam ediliyor.

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Gençler arasında “Kalın yol” olarak adlandırılan ve birçok kişinin alkol almak için durduğu yer içler acısı durumda.

Bölgede alkol şişelerinin yanı sıra, inşaat artıkları, eski ev eşyaları, hayvan ölüleri görmek mümkün.

Anayolu kullananlar her gün bu görüntülerle yüzleşirken, dağ gibi biriken ve çevreye çirkin görüntüler sergileyen çöpler kimsenin umurunda değil.

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Eğlenirken çevreyi yok ediyorlar

Hemen her akşam gençlerin toplanarak durduğu Metehan-Alayköy anayolundaki yol atık alkol şişelerinden durulmayacak hale geldi.

Yediklerini ve içtiklerini eğlendikleri yerde bırakarak kaçanlar çevreyi yok etmeye devam ediyor.

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Göze çarpan bir diğer ayrıntı ise yolun diğer kısmındaki inşaat artıkları.

Anayolu bir kısmı boş içki şişeleri ile kirletilirken, bir kısmında inşaat artıklarının yanı sıra, eski ev eşyaları ve hayvan ölülerinin görüntüleri utandırıyor.
Devrim DEMİR

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Anahtar Kelimeler
MetehanAlayköyçevre Kirliliği
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