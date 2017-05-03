Vatan 27. Yaşını Kutluyor…

Vatan Gazetesi 27. yayın yılına girerken, “Tantana” isimli mizah ve karikatür dergisini de hayata geçirdi.

“TANTANA” İSİMLİ MİZAH DERGİSİ HAYATA GEÇİRİLDİ

“TANTANA” HER ÇARŞAMBA GEZETEYLE BİRLİKTE DAĞITILACAK

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Vatan Gazetesi 27. yayın yılına girerken, “Tantana” isimli mizah ve karikatür dergisini de hayata geçirdi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, “Tantana” her Çarşamba, Vatan gazetesiyle birlikte okuyucuya sunulacak .

Derginin Genel Yayın Yönetmenliğini Hüseyin Çakmak’ın yapacağı, karikatür ustalarının da Musa Kayra, Mustafa Azizoğlu, Mustafa Tozakı, Arif A. Albayrak , Devran Öztunç, Ulus Beledoğlu, Serhan Gazioğlu, Zafer Tutkulu olduğu belirtildi. Mizah yazarları ise Ulus Irkad ve Orkun Bozkurt.

Dergide çeşitli gazetelerde geçmiş yıllarda yayınlanmış nostaljik karikatürler, ünlü dünya karikatüristlerin eserlerinden örnekler de yer alacak.

Vatan gazetesinin sahibi Erten Kasımoğlu, gazetenin 27. yayın yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda, 27 yıl boyunca çok çetin mücadeleler vererek bugünlere geldiklerinin altını çizdi ve bu süreç içinde Vatan’a katkı koyan tüm yazarlar ve çalışanlarına teşekkür etti.

Kasımoğlu, Kıbrıs Türk basınının daha ileri çağdaş bir düzeye gelebilmesi için canla başla, 27 olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

(ÖZ/HA)