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Varoğlu: “Kısa sürede sonuç alıcı müzakere sürecinin ivedilikle başlamasını destekliyoruz”

Varoğlu: “Kısa sürede sonuç alıcı müzakere sürecinin ivedilikle başlamasını destekliyoruz”

24 Temmuz 2018 Salı 15:31
Varoğlu: “Kısa sürede sonuç alıcı müzakere sürecinin ivedilikle başlamasını destekliyoruz”

TDP, LUTE VE ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİNİ OLUMLU BULDU
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute'un ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretlerini sürecin canlanması için olumlu bulduğunu açıkladı.
TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu yazılı açıklamasında, “Uzun süreli müzakerelerin yarar sağlamayacağı gerçeğinden hareketle, kısa sürede sonuç alıcı müzakere sürecinin ivedilikle başlamasını destekliyoruz” dedi.  
Varoğlu, TDP’nin değerlendirmelerini şöyle paylaştı:
“TDP, Jane Holl Lute'un ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaretleri sürecin canlanmasına yönelik olumlu olarak değerlendirmiştir.  Adamızdaki temasları çerçevesinde iki toplum lideri ile görüşen Sayın Lute'un, garantör ülkelerin yetkilileri ile de görüştükten sonra tarafların düşüncelerini öğrenerek BM Genel Sekreteri Guterres'e rapor sunması beklenmektedir.
TDP bugüne kadar olduğu gibi; iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı, uluslararası tek kimliği içeren, yönetimde eşit güç paylaşımı ve kararlarda etkin katılım ile dönüşümlü başkanlığın var olacağı, bir toplumun diğer toplum üzerinde üstünlük kuramayacağı, tek amaç ve hedefin barış ve huzur içerisinde sürdürülebilir ve kalıcı federal devlet yapısının oluşturulması için mücadele etmeye ve bu sonuca ulaşabilmek adına her türlü katkıyı yapmaya kararlıdır. 
Bu bağlamda müzakerelerin yeniden başlamasını savunurken, uzun süreli müzakerelerin yarar sağlamayacağı gerçeğinden hareketle, kısa sürede sonuç alıcı bir müzakere sürecinin ivedilikle başlamasını desteklemekteyiz.  
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun temasları sonrası yapmış olduğu açıklamada; Türkiye'nin adil ve kalıcı bir çözümden ve müzakerelerden yana yapıcı tutumlarını sürdüreceklerini belirtmesini de olumlu karşılamaktayız.”
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 19:37
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