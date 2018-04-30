"Varış: “Devletin Denetim Eksiklikleri Nedeniyle Emekçiler Sosyal Güvencesiz Çalıştırılıyor”

TIP-İŞ, 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

“PERİYODİK RADYASYON DENETİMLERİ DÜNYADA KABUL GÖREN YÖNTEMLER VE ŞARTLARA UYGUN OLARAK YAPILMAMAKTA”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Ahmet Varış, devletin denetim eksiklikleri nedeniyle sosyal güvencesiz çalıştırılan emekçilerin siyasi mercilerin göz ardı etmelerinden dolayı temel hak ve özgürlüklerden yoksun olarak yaşamak zorunda bırakıldığını belirtti.

Varış, yayınladığı mesajda, tüm dünyadaki emekçilerin hak ve özgürlükleri için hep birlikte sesini yükselttiği gün olan 1 Mayıs’ın, dünyanın dört bir yanından emekçilerin bir araya gelip ülkesi, ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun, taleplerini haykırdığını kaydetti.

Ahmet Varış, “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine göre her ülke iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirmeli ve iş kazalarının önlenmesi için çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini asgariye indirerek önlemler almalıdır” ifadelerini kullandı.

Varış, ülkedeki kamu sağlık merkezlerinde yıllardır periyodik radyasyon denetimlerinin dünyada kabul gören yöntemler ve şartlara uygun olarak yapılmadığını belirtti.

Çağdaş ülkelerde olduğu gibi Enfeksiyon Kontrol Komiteleri’nin hekim eksiklikleri nedeniyle tüm hastanelerde oluşturulamadığını dile getiren Varış, sonuç olarak kamu sağlık çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığının ciddi bir risk altında olduğunu ve İdarenin bu konulardaki eksikliklerin giderilmesi için ivedilikle somut adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Varış sözlerini şöyle tamamladı:

“Devletin denetim eksiklikleri nedeniyle sosyal güvencesiz çalıştırılan; siyasi mercilerin göz ardı etmelerinden dolayı temel hak ve özgürlüklerden yoksun olarak yaşamak zorunda bırakılan emekçilerin sorunlarının giderildiği daha güzel günler görmek dileğiyle tüm emekçilerin ‘1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutlarız”.