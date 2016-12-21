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21 Aralık 2016 Çarşamba 08:14

Vakıfların Eğitim Seminerlerine Katılan Rehberlere Sertifikaları Verildi

Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında eğitim seminerlerini tamamlayan 45 profesyonel tur rehberi, “vakıf rehber” sertifikalarını aldı.

Vakıfların Eğitim Seminerlerine Katılan Rehberlere Sertifikaları Verildi
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45 TUR REHBERİNE “VAKIF REHBER” SERTİFİKASI

Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında eğitim seminerlerini tamamlayan 45 profesyonel tur rehberi, “vakıf rehber” sertifikalarını aldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, “Bir Vakıf Ada: Kıbrıs” temalı projeye katılanlara, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’ne bağlı rehberler tarafından, adada Osmanlı devleti döneminde kurulan vakıflar ve bu vakıflara ait abide eserler ve günümüzdeki durumları ile vakıf olgusu konularında bilgi verildi.

Osmanlı dönemi vakıflarının ve bu vakıflara ait eserlerin yerli ve yabancı turistlere tanıtılarak, “vakıf medeniyeti” olgusunun anlaşılması amacıyla düzenlenen programın ardından rehberler, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerindeki eserleri ziyaret etti.

Eğitim seminerlerinin tamamlanmasıyla, 45 tur rehberi, “vakıf” merkezli alternatif turizm alanında eserleri yerinde görerek, “vakıf rehber” sertifikası aldı.

BENTER: “KIBRIS'TA OSMANLI'NIN BİRÇOK ESERİ VAR”

Bedestan'de düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Osmanlı'nın 300 yıl boyunca Kıbrıs'ta hakimiyet kurduğunu anımsatarak, adada Osmanlı döneminden kalan birçok eser olduğunu belirtti.

Kıbrıs'ta bulunan eserleri genel müdür olduktan sonra öğrendiğini anlatan Benter, “bunun çok acı bir şey” olduğunu kaydetti.

Benter, eğitim çalışmalarının sürmesini ve gelecek nesillerin tarihi, kültürünü daha iyi bilmesini istediklerini belirtti.

Etkinlikte, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Aslı Ceren İnanç da bir konuşma yaptı.

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Eğitim SeminerleriRehber
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