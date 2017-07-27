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27 Temmuz 2017 Perşembe 12:45

Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı Dini Bilgiler Kursu Alan Öğrencileri Ziyaret Etti

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun,&nbsp; Din İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen&nbsp; yaz dönemi dini bilgiler kursları kapsamında Gazimağusa’da eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı Dini Bilgiler Kursu Alan Öğrencileri Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 27 Temmuz 17 (.): Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun,  Din İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen  yaz dönemi dini bilgiler kursları kapsamında Gazimağusa’da eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Uzun’a, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Temsilcisi Mustafa Küçük eşlik etti.

Uzun ziyaret kapsamında Gazimağusa’da Ulu Camii, Veyselliler Camii ve Zafer Mahallesi Camii’ndeki öğrencileri ziyaret etti.  Uzun, ziyaretlerinde öğrencilerle sohbet ederek, çeşitli ikramlarda bulundu.

Kurslarda verilen eğitimi yerinde görüp öğrenci ve eğitimcilerine seslenme fırsatı yakaladıklarını beliren Uzun,  gördükleri karşısında sevinip gururlandığını ifade etti.

Uzun, kursların düzenlenmesinde emeği  geçenlere teşekkür etti.

(UG/HA) FOTOĞRAFLI

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