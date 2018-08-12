Vakıflar İyilik Evi’nde “sosyal Beceri Ve Zorbalık” Temalı Etkinlik Düzenlendi

Lefkoşa, 12 Ağustos 18 : Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne bağlı Vakıflar Arabahmet İyilik Evi çocukları için “Sosyal Beceri ve Zorbalık’’ temalı etkinlik düzenlendi.

Lefkoşa, 12 Ağustos 18 : Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne bağlı Vakıflar Arabahmet İyilik Evi çocukları için “Sosyal Beceri ve Zorbalık’’ temalı etkinlik düzenlendi.



Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Stüdyo 21 ekibi tarafından düzenlenen etkinlikte, empati, takım olma, karşılıklı anlayış, şiddet içeren davranışı önleme ve pozitif enerjiye dönüştürme konuları ele alındı.



(SEL) FOTOĞRAFLI

